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В гродненском микрорайоне Грандичи открыли новое пожарное депо

03 мая 2024 13:59
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Совершенствование инфраструктуры МЧС продолжается в Беларуси. В Гродно сегодня, 3 мая, открыли новое пожарное депо. Аварийно-спасательное подразделение станет гарантом безопасности почти для 80 тысяч жителей молодого микрорайона Грандичи и прилегающих территорий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гродненском микрорайоне Грандичи открыли новое пожарное депо-1

Теперь это одно из самых больших подразделений в регионе – общая площадь более 2 000 квадратных метров. Там есть учебный класс, тренажерный зал, комнаты для приема пищи и отдыха. На территории части размещены тренировочная башня и площадка для игровых видов спорта. Ежедневно на боевое дежурство здесь будут заступать 13 человек. На вооружении – две пожарные автоцистерны и автолестница. Есть также боксы для резервной техники.

В гродненском микрорайоне Грандичи открыли новое пожарное депо-4

Сергей Зеликов, начальник ПАСЧ № 3 Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:
Рукавное хозяйство очень хорошее, рукавная база, где современный манипулятор стоит, подъем рукавов для сушки, также стеллаж есть хороший для сушки боевой одежды – четыре комплекта туда вмещается, где личный состав может после прибытия с ЧС развесить боевую одежду.

В гродненском микрорайоне Грандичи открыли новое пожарное депо-7

Валерий Кунда, старший инструктор-спасатель ПАСЧ № 3 Гродненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:
Нам очень все понравилось, особенно расположение части, как вы видите, здесь рядом везде лес, все приятно. Часть построена с нуля, можно сказать, поэтому все, что с ней сделано, сделано лично для нас, чтобы нам было хорошо, и мы могли все-таки повышать свой профессионализм, выезжать помогать людям.

В гродненском микрорайоне Грандичи открыли новое пожарное депо-10

Для реализации проекта из областного бюджета было выделено свыше 9,5 миллиона рублей. На новоселье подразделению вручили подарочные сертификаты на покупку специального легкового автомобиля и автоцистерны.

В гродненском микрорайоне Грандичи открыли новое пожарное депо-13

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Очень важно, чтобы люди, которые выполняют эту задачу, были оснащены современной техникой, оборудованием, а без введения таких объектов разместить эту технику просто не представляется возможным. Мы везде вводим новые объекты и по прошлому году очень неплохо отработали. Выбираются объекты, которые наиболее проблемные, где на самом деле нужно людям создать необходимые условия, потому что иногда находятся они в приспособленных помещениях, зачастую даже не позволяющие нормально человеку отдыхать во время несения службы.

Во время церемонии открытия пожарного депо также наградили лучших бойцов и офицеров. Была заложена памятная аллея и капсула, которую вскроют через 25 лет.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Зеликов # Вадим Синявский

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