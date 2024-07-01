Прямой эфир

В Гродненской области зафиксирована самая высокая средняя урожайность озимого ячменя

01 июля 2024 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С каждым днем ритм полевых работ все интенсивнее. В Беларуси убрано более 14 % озимого ячменя. В работу активно включились все регионы, кроме Витебской области, где из-за климата эта культура дозреет позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненской области зафиксирована самая высокая средняя урожайность озимого ячменя-1

Уборочная кампания всегда на контроле Президента. Ведь это вопрос продовольственной безопасности страны. Аграрии трудятся на результат и по принципу «что посеешь, то и пожнешь». Главный упор при этом на качество, соблюдение технологической дисциплины. Теплая и солнечная погода способствует в этом году более раннему созреванию зерновых. Озимый ячмень – первая культура, которую массово собирают с полей. По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность по стране – 40,5 центнера с гектара. Самая высокая – в Гродненской области, где на круг получают в среднем 50 центнеров зерна.

Ячмень незаменим для кормления в животноводстве. Кроме того, еще до начала массовой уборки яровых зерновых он дает возможность испытать технику и детально опробовать сушильные комплексы. Впереди время рапса, а за ним подойдут основные зерновые. Горячая пора у тружеников села начала свой отсчет.

# Уборочная кампания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Что ждёт гостей «Славянского базара в Витебске» – узнали у директора фестиваля
30 июня 2024 19:47

Что ждёт гостей «Славянского базара в Витебске» – узнали у директора фестиваля

Закатки с ботулизмом – почему нужно быть осторожным с покупками на улице?
30 июня 2024 18:58

Закатки с ботулизмом – почему нужно быть осторожным с покупками на улице?

Торговля с бордюра – чем опасна покупка продуктов на обочинах дорог?
30 июня 2024 18:51

Торговля с бордюра – чем опасна покупка продуктов на обочинах дорог?