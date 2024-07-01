В Гродненской области зафиксирована самая высокая средняя урожайность озимого ячменя

С каждым днем ритм полевых работ все интенсивнее. В Беларуси убрано более 14 % озимого ячменя. В работу активно включились все регионы, кроме Витебской области, где из-за климата эта культура дозреет позже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания всегда на контроле Президента. Ведь это вопрос продовольственной безопасности страны. Аграрии трудятся на результат и по принципу «что посеешь, то и пожнешь». Главный упор при этом на качество, соблюдение технологической дисциплины. Теплая и солнечная погода способствует в этом году более раннему созреванию зерновых. Озимый ячмень – первая культура, которую массово собирают с полей. По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность по стране – 40,5 центнера с гектара. Самая высокая – в Гродненской области, где на круг получают в среднем 50 центнеров зерна.

Ячмень незаменим для кормления в животноводстве. Кроме того, еще до начала массовой уборки яровых зерновых он дает возможность испытать технику и детально опробовать сушильные комплексы. Впереди время рапса, а за ним подойдут основные зерновые. Горячая пора у тружеников села начала свой отсчет.