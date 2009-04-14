Выехать за рубеж станет проще!

Депутаты завершают подготовку такого законопроекта и рассмотрят его сегодня. Документ упростит выезд белорусских детей за границу, в сопровождении одного из родителей без согласия второго. При этом существующий механизм получения паспорта сохраняется: письменное согласие обоих родителей. Кроме того, установлены ограничения на выезд белорусов из республики. Например, если гражданин владеет сведениями, составляющими государственную тайну, или является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. Новый закон может вступить в силу через шесть месяцев со дня его официального опубликования.