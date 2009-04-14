Прямой эфир

Выехать за рубеж станет проще!

14 апреля 2009 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Депутаты завершают подготовку такого законопроекта и рассмотрят его сегодня. Документ упростит выезд белорусских детей за границу, в сопровождении одного из родителей без согласия второго. При этом существующий механизм получения паспорта сохраняется: письменное согласие обоих родителей. Кроме того, установлены ограничения на выезд белорусов из республики. Например, если гражданин владеет сведениями, составляющими государственную тайну, или является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. Новый закон может вступить в силу через шесть месяцев со дня его официального опубликования.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 апреля 2009 07:19

350 школьников и студентов из Беларуси, Украины, России, Германии, Литвы, Нигерии и Бангладеш примут участие в учебно-образовательной ролевой игре

13 апреля 2009 06:25

Более 400 «шумахеров» выявлено в Минской области в первый день операции «Скорость»

13 апреля 2009 05:55

У православных началась последняя неделя Великого поста