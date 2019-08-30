В городах Беларуси станут высаживать в 4 раза больше крупных деревьев. 80% саженцев будут средней высоты, от мелких и вовсе решено отказаться. Новые нормы прописаны в постановлении Министерства архитектуры и строительства. Львиную долю столичной флоры выращивают именно здесь. 450 га! Питомник «Бровки» – самый большой в стране.

Алексей Коляго, директор УП «Бровки Минскзеленстроя»: К этой осени подготовлено порядка 20 000 деревьев и порядка 100 000 кустарников для реализации. Хотелось бы больше видеть привитых красивых деревьев, которые у нас есть, о которых не все знают. Очень красиво выглядит арония, привитая на рябине.

Настоящий Ботанический сад в двух десятках километров от столицы теряется в гуще лесов и полей. Полсотни специалистов изо дня в день поливают растения, защищают их от сорняков, выводят новые виды. 800 000 деревьев и 700 000 кустов. За таким урожаем нужен глаз да глаз.

Владислав Боев, корреспондент:

В октябре эти растения переедут в город. Деревья лучше высаживать во время листопада. К слову, липы чувствуют себя отлично даже вблизи загазованных проспектов, легко переносят стрижку, а значит – в будущем кроне можно будет придать любую форму.