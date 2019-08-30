В городах Беларуси станут высаживать в 4 раза больше крупных деревьев
В городах Беларуси станут высаживать в 4 раза больше крупных деревьев. 80% саженцев будут средней высоты, от мелких и вовсе решено отказаться. Новые нормы прописаны в постановлении Министерства архитектуры и строительства. Львиную долю столичной флоры выращивают именно здесь. 450 га! Питомник «Бровки» – самый большой в стране.
Алексей Коляго, директор УП «Бровки Минскзеленстроя»:
К этой осени подготовлено порядка 20 000 деревьев и порядка 100 000 кустарников для реализации. Хотелось бы больше видеть привитых красивых деревьев, которые у нас есть, о которых не все знают. Очень красиво выглядит арония, привитая на рябине.
Настоящий Ботанический сад в двух десятках километров от столицы теряется в гуще лесов и полей. Полсотни специалистов изо дня в день поливают растения, защищают их от сорняков, выводят новые виды. 800 000 деревьев и 700 000 кустов. За таким урожаем нужен глаз да глаз.
Владислав Боев, корреспондент:
В октябре эти растения переедут в город. Деревья лучше высаживать во время листопада. К слову, липы чувствуют себя отлично даже вблизи загазованных проспектов, легко переносят стрижку, а значит – в будущем кроне можно будет придать любую форму.
Только в апреле в Минске высадили 31 000 деревьев и больше 74 000 кустов. К слову, весной в городе стартовал проект «Зелёный двор вместе». На сайте администраций районов разместили интерактивные карты. На них указали участки, подготовленные для посадки. Остаётся взять лопату, саженец и сделать собственный двор ещё уютнее.
Юлия Сидорович, ведущий инженер отдела благоустройства и санитарного состояния жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства:
Жители могут обратиться и внести свои предложения по посадке, но у нас есть нормы – расстояние от жилых домов и элементов благоустройства до ствола дерева. От жилого дома расстояние должно составлять порядка 5 метров. Куст – чуть меньше 1,5 метра.
Осенний месячник начнётся в октябре. Город подготовят к зиме, а заодно высадят деревья. В следующем году по-новому украсят столицу и цветами. Коммунальные службы станут чаще использовать многолетние растения.