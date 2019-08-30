Прямой эфир

В городах Беларуси станут высаживать в 4 раза больше крупных деревьев

30 августа 2019 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В городах Беларуси станут высаживать в 4 раза больше крупных деревьев. 80% саженцев будут средней высоты, от мелких и вовсе решено отказаться. Новые нормы прописаны в постановлении Министерства архитектуры и строительства. Львиную долю столичной флоры выращивают именно здесь. 450 га! Питомник «Бровки» – самый большой в стране.

В городах Беларуси станут высаживать в 4 раза больше крупных деревьев-1

Алексей Коляго, директор УП «Бровки Минскзеленстроя»:
К этой осени подготовлено порядка 20 000 деревьев и порядка 100 000 кустарников для реализации. Хотелось бы больше видеть привитых красивых деревьев, которые у нас есть, о которых не все знают. Очень красиво выглядит арония, привитая на рябине.

В городах Беларуси станут высаживать в 4 раза больше крупных деревьев-4

Настоящий Ботанический сад в двух десятках километров от столицы теряется в гуще лесов и полей. Полсотни специалистов изо дня в день поливают растения, защищают их от сорняков, выводят новые виды. 800 000 деревьев и 700 000 кустов. За таким урожаем нужен глаз да глаз.

Владислав Боев, корреспондент:
В октябре эти растения переедут в город. Деревья лучше высаживать во время листопада. К слову, липы чувствуют себя отлично даже вблизи загазованных проспектов, легко переносят стрижку, а значит – в будущем кроне можно будет придать любую форму.

В городах Беларуси станут высаживать в 4 раза больше крупных деревьев-7

Только в апреле в Минске высадили 31 000 деревьев и больше 74 000 кустов. К слову, весной в городе стартовал проект «Зелёный двор вместе». На сайте администраций районов разместили интерактивные карты. На них указали участки, подготовленные для посадки. Остаётся взять лопату, саженец и сделать собственный двор ещё уютнее.

В городах Беларуси станут высаживать в 4 раза больше крупных деревьев-10

Юлия Сидорович, ведущий инженер отдела благоустройства и санитарного состояния жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства:
Жители могут обратиться и внести свои предложения по посадке, но у нас есть нормы – расстояние от жилых домов и элементов благоустройства до ствола дерева. От жилого дома расстояние должно составлять порядка 5 метров. Куст – чуть меньше 1,5 метра.

В городах Беларуси станут высаживать в 4 раза больше крупных деревьев-13

Осенний месячник начнётся в октябре. Город подготовят к зиме, а заодно высадят деревья. В следующем году по-новому украсят столицу и цветами. Коммунальные службы станут чаще использовать многолетние растения.

# Озеленение # общество # Алексей Коляго # Юлия Сидорович # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Урожай – 20 тонн. Александр Лукашенко собрал арбузы на своём приусадебном участке
30 августа 2019 06:39

Урожай – 20 тонн. Александр Лукашенко собрал арбузы на своём приусадебном участке

«Это Мелании»: какие подарки Александр Лукашенко передал для четы Трампов
29 августа 2019 19:13

«Это Мелании»: какие подарки Александр Лукашенко передал для четы Трампов

Как оформить ДТП без ГАИ
29 августа 2019 17:55

Как оформить ДТП без ГАИ