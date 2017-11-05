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В горнолыжном центре «Силичи» открылся крытый каток

05 ноября 2017 14:49
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Новости Беларуси. В Силичах 5 ноября открыли сезон катания на коньках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посетителей принимали на обновленном льду. Каток открылся после реконструкции.

В горнолыжном центре «Силичи» открылся крытый каток-1

В горнолыжном центре «Силичи» открылся крытый каток-3

Он предназначен для индивидуального, группового катания и даже для проведения профессиональных турниров по хоккею и фигурному катанию. Вместимость – до тысячи человек.

В горнолыжном центре «Силичи» открылся крытый каток-5

Дмитрий Евменчик, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:
Несмотря на яркое солнце, я думаю, что через 2, максимум 3 недели наши горы будут в красивом, хорошем, качественном снегу.

В 2018 году мы планируем проводить новые мероприятия, новые соревнования, сделать ребрендинг предприятия и центра с целью максимального привлечения людей, молодежи.

В здании также работает пункт проката, где можно подобрать коньки любого размера для детей и взрослых, а те, кто только хочет попробовать себя на льду, могут пройти обучение у профессиональных инструкторов.

# общество # Фотофакт # Горнолыжный спорт # Дмитрий Евменчик

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