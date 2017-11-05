В горнолыжном центре «Силичи» открылся крытый каток

Новости Беларуси. В Силичах 5 ноября открыли сезон катания на коньках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посетителей принимали на обновленном льду. Каток открылся после реконструкции.

Он предназначен для индивидуального, группового катания и даже для проведения профессиональных турниров по хоккею и фигурному катанию. Вместимость – до тысячи человек.

Дмитрий Евменчик, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Несмотря на яркое солнце, я думаю, что через 2, максимум 3 недели наши горы будут в красивом, хорошем, качественном снегу.