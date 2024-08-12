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В горах Кабардино-Балкарии эвакуировали туриста из Беларуси

12 августа 2024 06:24
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Туриста из Беларуси эвакуировали в Кабардино-Балкарии. На горе Джанги-кош одному из семи участников зарегистрированной тургруппы стало плохо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В горах Кабардино-Балкарии эвакуировали туриста из Беларуси-1

Спасатели МЧС России на вертолете Ми-8 ведомства эвакуировали 34-летнего мужчину в город Нальчик. Он передан медикам. Известно, что в операции были задействованы шесть специалистов Эльбрусского высокогорного пожарно-спасательного отряда.

# ЧП # общество

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