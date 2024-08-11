Азарёнок: когда говорят, что ваше общественное устройство надо менять, знайте – вас идут бомбить

Демократия – выдумка западного либерального мира? Почему идеального общественного строя не существует? Об этом – в новом выпуске рубрики «Слово и дело» Григория Азаренка. Что такое «открытое общество» и кто его «враги»?

Григорий Азаренок, СТВ:

Большое обострение специальной военной операции заставляет нас вновь встряхнуться, вспомнить, что вообще-то возле территории нашей страны идут самые крупные боевые действия со времен Второй мировой, что мы прифронтовое государство и что расслабление смерти подобно. И постараться понять, а в каком мире мы живем. Здравствуйте, это программе «Слово и дело». Меня зовут Григорий Азаренок, и я пришел с вами поговорить. Тут на неделе один предатель, который работал в Брестском облисполкоме на должности чуть выше заведующего канцелярией уборщицы, попытался порассуждать на тему общественного устройства и предпочтения в оном белорусов. Вот что он сказал.

Белорусы, они хотят демократии. А это говорит о том, что людям интересно участвовать в политических процессах. Людям интересно ходить на выборы. Причем, когда у людей спрашивают, что такое демократия, они понимают, что такое демократия. Свобода слова, плюрализм мнений, свободные выборы. Ответ очень простой. Если люди понимают, что такое демократия, значит, они хотят в ней участвовать. Григорий Азаренок:

Понимаете, дорогие товарищи, вы жить не можете. Вас хлебом не корми, дай поучаствовать в институтах демократии. Что это за институты такие? Кто там учится? А если я в университет, например, хочу или сразу в академию, что мне тогда делать? Нам, наивным, в один момент взяли и внушили, в мире есть идеальное общественное устройство. Оно одно. Универсальное. О нем одинаково мечтают немец, белорус, житель Ливии и Нигерии, Папуа – Новой Гвинеи и Литвы. Весь остальной многотысячелетний опыт человечества – он от Лукавого. Он не годится. Он был лишь ступеньками к подножию храма так называемой либеральной западной демократии.

А у нее есть базовые принципы: разделение властей, рыночная экономика, «Кока-Кола» и «Макдональдс». Но есть такой гуру либерального общественного устройства Поппер. Он написал про это все книжку. Ее название с большего слышали – «Открытое общество». Только она не так называется. Полное название этой книги – «Открытое общество и его враги». Во как! Нам-то рассказывали, что какие-то враги – это из страшных сталинских времен. А тут открытое общество и его враги. И в этой книжке гуру либерального общественного строя пишет: открытое общество просто не может существовать без внешнего и внутреннего врага. Оно тогда рассыпается, расплывается, как нагретый холодец на столе. И вот уже под эгидой США собирается форум демократии, и на нем провозглашается, внимание, новая холодная война, а соперники теперь – демократия и авторитаризм. Все, кто там приехал к дедушке Байдену, – это демократия. Все, кто не приехал, – ужасный, страшный, мохнатый, с клыками авторитаризм. А когда наивные обыватели поднимают глаза и вопрошают: ау, вы там, на Олимпе, а расскажите, пожалуйста, чем таким принципиальным отличается режим, ну, например, в Ираке, Ливии, Сирии и в ОАЭ и Саудовской Аравии? И почему теократическая религиозная монархия в Персидском заливе – это хорошо? А теократическая религиозная республика в Иране – это очень плохо. Объясните, дорогие политологи, подскажите заведующая кафедры. Но как у Гоголя: дай ответ – не дает ответа. Что не так с западной демократией?

Григорий Азаренок:

А я скажу вам сейчас страшную вещь. Ужас, да и только. Никакого идеального, окончательного, финального общественного устройства не существует. Государство есть не способ достижения рая, а недопущение ада. А когда вам говорят, что ваше общественное устройство чем-то плохо и его надо поменять, знайте: вас идут бомбить. Вот вы за жизнь общаетесь с тысячами людей, видите их различные поступки, что называется, и в горе, и в радости. Но всерьез думаете, что где-то в Соединенных Штатах Америки сидят какие-то особенные человеческие особи, которые хотят помочь, одеть, обуть, обогреть всех жителей Африки, трущоб Латинской Америки, несчастные миллиарды китайцев и индусов и даже русских с белорусами? Вот, например, на этой неделе, в связи с очередной годовщиной президентских выборов в Беларуси, Жозеп Боррель сказал о поддержке нашего народа. Они нас поддерживают, понимаете? И запрещают покупать детские лекарства. Это поддержка такая. Вы ничего не перепутали. «Мы вас очень-очень любим. Пускай ваши дети мучаются от тяжелых болезней». Это любовь такая. А теперь о том, кто учит нас этой самой любви. 86 % американских рабочих старше 60 лет планируют продолжить работать и после 65-ти. Согласно Forbes, состояние 400 самых богатых американцев превышает общее состояние 150 миллионов граждан США. То есть 1 % американцев имеет больше денег, чем 90 % их граждан. Но нам говорят, что нам непременно надо жить как они. И в Европу прийти, говорят они. Ага. Нас там так ждут. Со всеми нашими заводами, сельским хозяйством, промышленностью, с нашими поликлиниками и детскими садиками. Вот, например, Греция. Богатейшая была страна. Вошла в Европу. Что сейчас производит Греция? Оливки. Только оливки. Может быть, что-то еще? Я не слышал. А что, простите, производит соседняя с нами Прибалтика? Ну, кроме русофобии, признания Тайваня и закрытых с нами границ. Уже в полемике их шпротами даже не назовешь. Они позакрывали все шпротные производства. А вы видели перекрытие границ с польскими фермерами в начале этого года? Чтобы не пускать никуда украинские сельхозтовары. Казалось бы, две такие уж демократии, такие уже подружки, а вдрызг ругаются из-за яблок и зерна. Почему? Открытое общество и его враги. «Лукашенко – это наша сила»

Григорий Азаренок:

Пора каждому из нас понять: никакой демократии не существует. В политике и экономике нет никаких друзей. Ни одна сила не желает стать слабостью. Каждая сила хочет утверждаться в себе. А наивных и глупых сначала грабят, раздевают до трусов, а потом уничтожают. Помните девочку на Майдане с плакатом «Хочу трусики и в ЕС»? 2014 год. Десять лет прошло. Где ты сейчас, девочка? Купила ли себе трусики? А Украину взяли в ЕС? Страну с 45-миллионным населением, своей атомной промышленностью и огромным сельским хозяйством взяли? Нет? А что ж так-то? Неужели демократии обманывают? Да не может такого быть. Ужас какой, я тут говорю. В мире сейчас идет несколько десятков войн, больших войн. И они не думают заканчиваться. Миллиард людей называют «сламленд» – мир мусора. Это официальный термин. Миллиард людей существует на один доллар в день. Они не каждый день едят. Вы помните, дорогие зрители, когда был такой день, когда вы физически не могли поесть? То есть у вас не было такой возможности. А это по Валлерстайну, еще одному гуру экономического либерализма. Капитализм ядра и капитализм периферии. Где то самое ядро, Запад, выстроило цепочки управления так, что все ресурсы текут туда, а периферия голодает и вымирает. Никакого хоббитского Шира на Земле нет. Человечество – это по-прежнему грязь, войны, болезнь, голод, кровь, мор, страх и ужас. И защитить нас может только сила. Лукашенко – это наша сила. Это наш дзен. Это наша сверхспособность. Да пребудет с нами сила. Всегда, ныне и в будущем И вовеки веков. Не будьте глупыми.