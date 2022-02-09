В Гомельском районе расследуется дело о геноциде белорусов. Какие артефакты времён ВОВ переданы музею и школам?
Новости Беларуси. Находки памяти. Более 80 военных артефактов гомельские прокуроры передали районному музею и школам. Все они были найдены во время раскопок на местах массовых захоронений в ченковском лесу и агрогородке Красное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предметы стали вещественными доказательствами в расследовании дела о геноциде белорусского народа.
Об исторической памяти, пропитанной кровью, расскажет Анна Корольчук.
Ученики ченковской школы внимательно разглядывают снимки с раскопок, которые проводились недалеко от их поселка. Осенью 2021 года здесь нашли массовое захоронение жертв нацистских оккупантов. В 13 ямах останки расстрелянных мужчин и женщин, их личные вещи и части немецких боеприпасов. Работники прокуратуры отвечают на вопросы детей, которым интересно знать, что происходило 80 лет назад.
Ева Мартынюк, ученица Ченковской базовой школы:
Не очень хочется, чтобы была война, хочется, чтобы все было мирно. Надеюсь.
Уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны дало старт масштабной исследовательской работе. В Гомельском районе ее результатами прокуратура решила поделиться с местными жителями. Снимки, информационные стенды и часть найденных артефактов теперь будут храниться в фондах двух школ, которые находятся ближе всего к местам раскопок.
Владислав Жураковский, прокурор Гомельского района:
Это и есть на 1941 год поселок Красный Богатырь. А вот эта полоска – это и есть тот самый противотанковый ров, где тысячами закапывали и расстреливали мирных граждан Гомеля и Гомельского района.
Поисковые работы проходили буквально в километре от Красненской школы. В противотанковом рву, который стал братской могилой, обнаружили останки 130 человек. Сегодня о той трагедии напоминают мемориальный камень и экспозиция в школьном музее. Теперь ее пополнят два десятка гильз и пуль, а также немецкие аэрофотоснимки.
Владислав Жураковский:
Те моменты, которые мы находим, нам говорят о том, что туда свозили мирных. Не солдат, которые защищали, а именно просто уничтожали мирное население.
Большую часть найденного, около 60 предметов, прокуратура отдает на хранение в Гомельский историко-краеведческий музей. Находки приоткрывают подробности давних событий.
Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района:
Нами был обнаружен склад немецкого вооружения, который в 1943 году немецко-фашистскими захватчикам был подорван. Вы видите, что это фрагменты немецкой винтовки системы Маузер, их более 30. В том числе нами были обнаружены и патроны, склад патронов, которые так были подорваны при отступлении.
Анна Корольчук, корреспондент:
В нескольких захоронениях были найдены фрагменты взрывателей ручной немецкой гранаты. Это говорит о том, что после расстрелов каратели бросали их прямо в ямы с телами. То есть убивали с особой жестокостью. Это подтверждает и экспертиза. В могилах останки разбросаны хаотично, а многие кости раздроблены.
Есть и предметы обихода: посуда, пуговицы от одежды, кошельки с советскими и оккупационными монетами. Погибшие понимали, что покидают дом, и брали с собой все самое необходимое, не подозревая о том, что их ждет. Вся утварь осталась погребенной вместе с хозяевами в лесу. Следствие по делу о геноциде продолжается. Как только позволит погода и сойдет снег, раскопки возобновят.