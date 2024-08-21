Азарёнок про интервью Лукашенко: медийка и элитка западная врёт, а народ восхищается

Григорий Азаренок, СТВ:

Все идет по плану, Михаил Сергеевич? Что ж вы молчите? Вы столько говорили – вы заткнуться не могли.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Очередная годовщина ГКЧП. Мы все родом из того 1991 года. Так что, Михаил Сергеевич? Александр Николаевич Яковлев, что вы молчите? Не вы ли, Александр Николаевич, написали в предисловии к «Черной книге коммунизма»: «Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработали (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехановым и социал-демократией бить по Ленину, либерализмом и «нравственным социализмом» – по революционизму вообще. Советский тоталитарный режим можно было разрушить только через гласность и тоталитарную дисциплину партии, прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма». Прикрываясь при этом интересами совершенствования социализма – как знакомо…

А вы, Юрий Владимирович Андропов, Филипп Денисович Бобков, остальные советники – все эти Бурлацкие, Бовены – вы где, чего молчите? А мы тут, как видите, вашими стараниями, потихоньку… Вот, в Курской области нынче война. Украинцы на немецких панцирях напали. А вчера вот поминали Беслан. Террористы расстреливали детей. Там две чеченские войны до этого были. А в Таджикистане гражданская была, 100 тысяч убитых, головы рубили мотыгами. И Армения с Азербайджаном недавно довоевали за Карабах. И Грузия воевала с двумя маленькими республиками. Белорусов вы тоже тогда из Союза вышвырнули, вытолкали.

Но, нам повезло, Бог помог, Батьку выбрали. Вы должны его помнить, Михаил Сергеевич, молодой председатель совхоза перед вами с министрами выступал. Послушали бы хоть тогда. Но вы никого не слушали. Вы болтали. В ваших ушах стоял крик: «Горби-Горби». Вас приняли, признали, расцеловали на Западе. А потом дали пиццу порекламировать. Спросить бы у жителей Суджи сейчас: не хотят ли они кусочка пиццы? Как-то так.