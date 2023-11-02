В Гомеле установили колбу для сбора монет на мемориал в Москве

Новости Беларуси. Сделать маленький вклад в большое дело может каждый. Колбу для сбора монет на мемориал «Живая память благодарных поколений» разместили 2 ноября в Русском доме в Гомеле. Благотворительный фонд Алексея Талая предлагает всем присоединиться к проекту, чтобы новый монумент появился и в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современные монеты и деньги советского образца будут собирать в течение года, а в 2025-м, к 80-летнему юбилею Великой Победы, в российской столице установят монумент в виде фронтового письма-треугольника, рядом с которым растет древо жизни. Символично, что старт благотворительной акции в Гомеле дали накануне Дня народного единства России.

Юлия Малова, представитель благотворительного фонда Алексея Талая по Гомельской области:

Сегодня мы наблюдаем, как в странах-соседках активно сносятся памятники героям Великой Отечественной войны. Мы же не только сохраняем историю, мы ее приумножаем. Мы устанавливаем памятники «Живая память благодарных поколений». Это один из проектов нашей акции «Дети Беларуси – ветеранам, будущим поколениям».