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В Гомеле установили колбу для сбора монет на мемориал в Москве

02 ноября 2023 12:39
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Новости Беларуси. Сделать маленький вклад в большое дело может каждый. Колбу для сбора монет на мемориал «Живая память благодарных поколений» разместили 2 ноября в Русском доме в Гомеле. Благотворительный фонд Алексея Талая предлагает всем присоединиться к проекту, чтобы новый монумент появился и в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле установили колбу для сбора монет на мемориал в Москве-1

Современные монеты и деньги советского образца будут собирать в течение года, а в 2025-м, к 80-летнему юбилею Великой Победы, в российской столице установят монумент в виде фронтового письма-треугольника, рядом с которым растет древо жизни. Символично, что старт благотворительной акции в Гомеле дали накануне Дня народного единства России.

В Гомеле установили колбу для сбора монет на мемориал в Москве-4

Юлия Малова, представитель благотворительного фонда Алексея Талая по Гомельской области:
Сегодня мы наблюдаем, как в странах-соседках активно сносятся памятники героям Великой Отечественной войны. Мы же не только сохраняем историю, мы ее приумножаем. Мы устанавливаем памятники «Живая память благодарных поколений». Это один из проектов нашей акции «Дети Беларуси – ветеранам, будущим поколениям».

В Гомеле установили колбу для сбора монет на мемориал в Москве-7

Эта акция призвана объединить поколения и дать возможность каждому внести свою лепту в увековечивании памяти героев братских народов. В Беларуси собрали монеты на два таких памятника. Один из них уже установлен в парке Победы в Минске, второй появится рядом с Брестской крепостью в 2024 году. Люди пожертвовали более 600 тысяч монет.

# Благотворительная акция # общество # Фотофакт

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