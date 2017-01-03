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В Гомеле поздравили мам, чьи малыши появились на свет 1 января

03 января 2017 10:10
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Новости Беларуси. 3 января в Гомеле поздравляют молодых мам и их малышей, появившихся на свет в первый день нового года. В роли Деда Мороза и Снегурочки – представители общественной организации «Белая Русь».

Такие встречи давно уже стали доброй традицией. Принято считать, что детей, родившихся в начале года, ждет интересная и счастливая жизнь, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Надежда Якушева, мама:
Хотела всегда, чтобы первого родился ребенок. Я сама первого ноября родилась. Мечты были.

Елена Геращенко, заместитель главы администрации Советского района Гомеля:
Из года в год мы приезжаем в родильный дом, для того чтобы поздравить мам с рождением первенцев или последующих детей. Это самое великое счастье, которое может быть у мамы и оно видно по светящимся глазкам.

# общество # Дети и родители

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