Безопасность на льду во время зимней рыбалки: почему тонкий лёд нужно обходить стороной?

Зимний лёд – коварен и опасен. Ежегодно его жертвами становятся не только дети, но и взрослые рыбаки, для которых жажда «наживки», порой, превыше собственной безопасности. Почему тонкий лёд нужно обходить стороной?

Зимняя рыбалка – опасный вид времяпрепровождения. Что заставляет людей идти на такие жертвы?

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:

Раз у людей такое хобби возникло, просто заниматься им нужно безопасно. И при нормальной толщине льда, при нормальной подготовке этих людей, в принципе, это ничего плохого в себе не несёт. Однако мы имеем иногда печальные случаи, когда лёд становится тонким, либо ещё недостаточно крепок, и происходят иногда совершенно непоправимые вещи: люди просто проваливаются под лёд и мы или работники ОСВОДа их спасаем. Люди, почему-то не глядя на чужие примеры, продолжают идти на тонкий лёд.

Отдельный момент, на который я хотел бы обратить внимание: не только рыбаки, но и дети.

Если рыбаки – взрослые люди, которые отдают отсчёт своим действиям, которые так или иначе сознательно туда идут, то мы их можем только предупредить. А к слову, ведём в городе Минске в период оттепели запрет на выход на лёд и за нарушение этого запрета предусмотрена административная ответственность. Поэтому я предостерегаю людей, которые хотят нарушить этот запрет о том, что вы можете поплатиться и рублём, если нет должного понимания и ощущения полной безопасности.

И, конечно же, как я уже говорил, дети. Это воспитание и донесение до них основ безопасности родителями. Вы должны понимать, чем занимается ваш ребёнок, где он проводит свой досуг и ни в коем случае не допускать этих выходов на опасный лёд вашего ребёнка, и самое главное объяснять: почему туда нельзя идти. Сейчас век мультимедиа, сейчас очень просто показать наглядно эти негативные вещи: как люди проваливаются. К сожалению, этих видеозаписей в Интернете очень много. Используйте в том числе и такие методы объяснения, показывайте своему ребёнку, что это небезопасно, и почему это не безопасно, чтобы формировалось его понимание. И конечно же, правильно организуйте его досуг. Тогда всё будет хорошо!