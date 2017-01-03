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Право помогать есть у каждого: в предрождественские дни в городах Беларуси проходит акция «Ангел милосердия»

03 января 2017 10:04
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Новости Беларуси. Право помогать есть у каждого! Под таким девизом в предрождественские дни во многих городах Беларуси проходит акция «Ангел милосердия».

Ее участники – ребята из неблагополучных семей и с особенностями психофизического развития. В этом году организаторы поздравили более 100 солнечных мальчиков и девочек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Елена Зенкевич, исполняющий секретарь Союза сестричеств милосердия Белорусской православной церкви:
Мы когда-то начинали, назвали это акцией. На самом деле это уже движение большое «Ангел милосердия», которое проходит во многих городах. Люди стараются, под одной идеей, под одним девизом делают то, что могут сделать: немножечко добра приносят тем, кто больше всего нуждается.

Зажигательные танцы, рождественские песни и поздравление от Деда Мороза пришлись по душе всем приглашенным. Особым подарком для детей и их родителей стал Вифлеемский огонь, привезенный белорусскими скаутами со Святой земли.

# общество # Благотворительная акция

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