Автор карнавальных масок Екатерина Шарай – о своем увлечении и секретах создания работ

Новогодние праздники – время карнавалов, чудес и, конечно же, волшебных перевоплощений. И яркая маска придаст вашему образу флер загадочности.

Вот уже пять лет художник Екатерина Шарай занимается этим редким видом прикладного искусства – создает маски. Интерес возник спонтанно: просто тоскливое осеннее настроение подтолкнуло взять карандаш и сделать пару набросков. А вот чтобы реализовать свои замыслы, пришлось многому учиться, наблюдать и даже побывать в мастерских Венеции, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Екатерина Шарай, художник, автор карнавальных масок:

Первые работы – это папье-маше. Буквально из подручных материалов, из газет, но по итогу вышло все довольно неплохо. А потом уже у меня в плане эксперимента новый материал появился – кожа. И удался эксперимент. И сейчас я работаю с кожей.

Прежде, чем делать маску из папье-маше или из кожи, надо сначала вылепить лицо из пластилина. Это кропотливая, ручная работа, но благодаря ей получаются идеальные пропорции.

Екатерина Шарай, художник, автор карнавальных масок:

Маска называется «Дух Венеции» – это, собственно, то вдохновение, которое появляется во время путешествий.

По настроению, я думаю, здесь понятно: кругом вода. Причем вода такая яркая, сочная, как она мне видится в Венеции. Самого города здесь нет, а есть его отражение, потому что это, наверное, главное свойство этого города, что его можно увидеть в воде.

Особая тема творчества – белорусские обряды и традиции. Так возникла целая серия под названием «Славянская мифология в ликах».

Екатерина Шарай, художник, автор карнавальных масок:

Эта маска самая яркая, самая узнаваемая в силу того, что у нас на носу Каляды и самый популярный калядный образ – Коза.

Надев маску, можно в одночасье перевоплотиться. Запросто примерить амплуа любимого героя, нарядиться в исторического деятеля или превратиться в сказочного персонажа.

Екатерина Шарай, художник, автор карнавальных масок:

Вот это образ Бабы-Яги. Тут спорный момент, что она такая красивая, женственная, очень даже привлекательная. Почему я ее именно так изобразила? Потому что Баба-Яга – это вообще не имя собственное. Это ее должность, и несла она ее на границе миров. И это отражалось на ней: девушка со временем старела, у нее появлялась костяная нога. Ведь одной ногой она была в мире живых, второй – в мире мертвых.

Екатерина Шарай не украшает свои маски драгоценными камнями. Ее творчество выделяется своеобразной техникой росписи.

Екатерина Шарай, художник, автор карнавальных масок:

То, как я расписываю, это узнаваемый стиль. Это меня отличает. Еще и сам материал. Папье-маше – это не новость, а вот кожа встречается реже.

Маски дарят свободу, вносят элемент игры, интриги. И как же был прав Оскар Уайльд, сказав однажды: «Дайте человеку маску, и он покажет свое истинное лицо!»