Прямой эфир

В гарвардской лаборатории шесть человек отравились кофе

27 октября 2009 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Шесть исследователей из Гарвардского университета отравились кофе, содержавшим потенциально смертоносное химическое вещество.

Инцидент произошел 26 августа, но сведения о нем были опубликованы лишь сейчас. Каким образом в кофе попал азид натрия, используемый в лабораторной практике как консервант, пока неизвестно, сообщает Lenta.ru.

Выпив отравленного кофе, исследователи-медики - как сотрудники университета, так и учащиеся - почувствовали головокружение и «звон» в ушах, а один из них упал в обморок. Сведения об отравлении содержатся во внутреннем меморандуме университета, подготовленном деканом по административным вопросам Дэниэлом Эннисом и помощником декана по территориальному планированию и материальному обеспечению Ричардом Шиа.

Считают ли отравление несчастным случаем или результатом злого умысла, в меморандуме не сообщается, но авторы документа указали, что в университетских корпусах устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения. Все пострадавшие учатся и работают на медицинском факультете в отделении патологической анатомии, а кофе, который они пили, был набран из одного и того же кофейного аппарата. Всем им оказали медицинскую помощь в больнице Beth Israel Deaconess Medical Center, длительная госпитализация не потребовалась.

# общество # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
27 октября 2009 12:54

В Рунете появилась почта с индивидуальными адресами имя@фамилия.ру

27 октября 2009 12:53

31-летний регбист выиграл забег у волка

27 октября 2009 12:26

Одного из самых известных южнокорейских ученых признали виновным в растрате средств