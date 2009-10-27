В гарвардской лаборатории шесть человек отравились кофе

Шесть исследователей из Гарвардского университета отравились кофе, содержавшим потенциально смертоносное химическое вещество.

Инцидент произошел 26 августа, но сведения о нем были опубликованы лишь сейчас. Каким образом в кофе попал азид натрия, используемый в лабораторной практике как консервант, пока неизвестно, сообщает Lenta.ru.

Выпив отравленного кофе, исследователи-медики - как сотрудники университета, так и учащиеся - почувствовали головокружение и «звон» в ушах, а один из них упал в обморок. Сведения об отравлении содержатся во внутреннем меморандуме университета, подготовленном деканом по административным вопросам Дэниэлом Эннисом и помощником декана по территориальному планированию и материальному обеспечению Ричардом Шиа.

Считают ли отравление несчастным случаем или результатом злого умысла, в меморандуме не сообщается, но авторы документа указали, что в университетских корпусах устанавливают дополнительные камеры видеонаблюдения. Все пострадавшие учатся и работают на медицинском факультете в отделении патологической анатомии, а кофе, который они пили, был набран из одного и того же кофейного аппарата. Всем им оказали медицинскую помощь в больнице Beth Israel Deaconess Medical Center, длительная госпитализация не потребовалась.