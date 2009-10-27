31-летний регбист выиграл забег у волка

Чемпион мира по регби в составе сборной Англии Бен Коэн продемонстрировал свои выдающиеся скоростные качества, обогнав волка в забеге, состоявшемся на стадионе Уэмбли.

Необычное состязание по девизом «fast or food» («быстрый или съеденный») прошло в рамках рекламной кампании одного из производителей спортивной обуви, сообщает NEWSru.com.

К счастью для Коэна, его оппонент - серый волк по кличке Монти - находился за решеткой, поэтому у чемпиона было не так и много шансов превратиться в закуску.

«Это был, пожалуй, самый необычный поступок, который я когда-либо совершал, - признался атлет после забега. - Но я всегда готов к новым вызовам».

31-летний регбист, выступающий за команду «Сейл Шаркс», не получал вызова в сборную Англии с 2006 года. Коэн надеется, что неплохая спортивная форма, продемонстрированная им в забеге с волком, заставит тренера вновь обратить внимание на его кандидатуру.