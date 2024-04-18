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В этом центре есть чудо-роботы и уникальное оборудование. Вот как обучают белорусских медиков

18 апреля 2024 11:22
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Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Это единственное место, в котором можно ошибаться бесчисленное количество раз без вреда для пациента. Центр профессиональной аттестации и симуляционного обучения – точка притяжения для медиков Беларуси и не только.

Чудо-роботы, уникальные компьютеры и оборудование! Здесь будущие и действующие врачи оттачивают свои профессиональные навыки. Причем 90 % тренажеров отечественного производства.

В этом центре есть чудо-роботы и уникальное оборудование. Вот как обучают белорусских медиков-1

Наталья Мирончик, начальник Республиканского центра профессиональной аттестации и симуляционного обучения:
Всего на 4 этажах в 34 кабинетах находится более 180 единиц сложнейшей компьютерной техники, роботов-симуляторов, виртуальных симуляторов, есть уникальное оборудование, которое есть только у нас. Это кардиохирургическая операционная, гибридная хирургическая операционная. Наши симуляторы позволяют отрабатывать не только отдельные практические навыки, но и умение работать в команде. Наши студенты, отработавшие у нас в симуляционном центре, прошедшие все тренинги, занимают 1-2 места на всех олимпиадах в Российской Федерации.

На каждом компьютере заложено множество программ и сценариев. Так специалисты учатся не допускать ошибок в реальности, правильно реагировать в самых критических ситуациях и все отрабатывать до автоматизма.

В этом центре есть чудо-роботы и уникальное оборудование. Вот как обучают белорусских медиков-4

Максим Куксов, старший преподаватель кафедры организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф БГМУ, майор медицинской службы:
Каждый человек должен обладать навыками первой помощи. Студент и будущий врач должны обладать более углубленными знаниями оказания первой помощи. Каждый студент отрабатывает до автоматизма, до механической памяти рук каждое действие, чтобы в стрессовой ситуации умели применить свои знания и навыки в работе.

Подробности в видео.

# Медицина # общество # Эрика Лаврецкая

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