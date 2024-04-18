В этом центре есть чудо-роботы и уникальное оборудование. Вот как обучают белорусских медиков

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Это единственное место, в котором можно ошибаться бесчисленное количество раз без вреда для пациента. Центр профессиональной аттестации и симуляционного обучения – точка притяжения для медиков Беларуси и не только. Чудо-роботы, уникальные компьютеры и оборудование! Здесь будущие и действующие врачи оттачивают свои профессиональные навыки. Причем 90 % тренажеров отечественного производства.

Наталья Мирончик, начальник Республиканского центра профессиональной аттестации и симуляционного обучения:

Всего на 4 этажах в 34 кабинетах находится более 180 единиц сложнейшей компьютерной техники, роботов-симуляторов, виртуальных симуляторов, есть уникальное оборудование, которое есть только у нас. Это кардиохирургическая операционная, гибридная хирургическая операционная. Наши симуляторы позволяют отрабатывать не только отдельные практические навыки, но и умение работать в команде. Наши студенты, отработавшие у нас в симуляционном центре, прошедшие все тренинги, занимают 1-2 места на всех олимпиадах в Российской Федерации. На каждом компьютере заложено множество программ и сценариев. Так специалисты учатся не допускать ошибок в реальности, правильно реагировать в самых критических ситуациях и все отрабатывать до автоматизма.