В Литве начались масштабные международные учения

НАТО продолжает наращивать военную активность в непосредственный близости от границы с Беларусью. В Литве начались масштабные двухнедельные международные учения «Железный волк – 2026». Маневры будут проходить в восточных районах Прибалтийской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо литовских солдат задействованы военнослужащие боевой группы батальона передовых сил НАТО, а также Польши и Великобритании. Общая численность международного контингента превышает 2,5 тысячи солдат и офицеров. У них на вооружении – более 300 единиц военной техники, воздушную поддержку окажут вертолеты ВВС Литвы. В Минобороны Прибалтийской республики заявили, что учения направлены на улучшение координации действий подразделений и сотрудничества с представителями местных органов власти, пожарными, полицией, службой общественной безопасности и партнерами по НАТО. А тренировки на местности позволяют лучше понять оперативную обстановку и эффективно подготовиться к обороне страны. Военнослужащие также протестируют новейшие разработки литовской оборонной промышленности: речь о беспилотных летательных аппаратах и современных средствах борьбы с дронами.