В польских аптеках заканчиваются многие лекарства

Польская система здравоохранения продолжает трещать по швам. Вслед за массовым закрытием родильных отделений и районных больниц страна столкнулась с еще одной проблемой, которая угрожает здоровью и жизни граждан. В Польше заканчиваются многие лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С тревожным предупреждением выступила фармацевтическая инспекция. По данным ведомства, в списке препаратов, которым грозит дефицит – уже около 300 наименований. Среди них – средства от диабета, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Ключевой причиной наступающего дефицита является зависимость страны от импортных ингредиентов, которые Польша производит лишь в ограниченном количестве. В кризисных ситуациях это может привести к проблемам с доступностью лекарств. На этом фоне в Польше ожидается массовое закрытие районных больниц из-за тяжелого финансового кризиса: 91 % учреждений – убыточны, а долги превышают миллиарды злотых. Под угрозой прекращения работы или реорганизации находятся до 50 клиник. Системный кризис в медицине, высокие расходы и недостатки системы финансирования заставляют больницы бороться за выживание, а не лечить пациентов.