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Белоруска напекла пиццы на 25 тыс. рублей! История победительницы игры от «Санта»

04 мая 2026 12:21
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Бухгалтер из Жодино напекла пиццы на 25 тысяч рублей в прямом смысле этого слова. Елена Шинкарева зашла в магазин «Санта» за тестом для домашней пиццы, чтобы приготовить ее сыну. Именно эта покупка принесла семье крупный выигрыш в игре от популярного ритейлера. 

Елена поделилась с нами рецептом своего невероятного везения. 

Белоруска напекла пиццы на 25 тыс. рублей! История победительницы игры от «Санта»-2

25 тысяч рублей. Елена, это вам!

Белоруска напекла пиццы на 25 тыс. рублей! История победительницы игры от «Санта»-4

Меня зовут Елена, я живу в городе Жодино и работаю бухгалтером. 

– Это первая ваша победа? 
– Да.

Когда мне сообщили новость, что я выиграла, я не поверила. 

Белоруска напекла пиццы на 25 тыс. рублей! История победительницы игры от «Санта»-6

– Вы получаете 25 тысяч рублей! 
– Не верю!

А потом я позвонила сыну, он мне говорит: мам, ты гонишь. 

Белоруска напекла пиццы на 25 тыс. рублей! История победительницы игры от «Санта»-8

Рад за маму. Выигрывать можно, получается, повезло. 

– Куда потратите 25 тысяч? 
– У нас долгострой, поэтому на строительство дома.

Белоруска напекла пиццы на 25 тыс. рублей! История победительницы игры от «Санта»-10

Я хочу пожелать каждому покупателю магазина «Санта», чтобы они испытали такое чувство радости и счастья, какое испытываю я. 

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