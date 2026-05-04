Белоруска напекла пиццы на 25 тыс. рублей! История победительницы игры от «Санта»

Бухгалтер из Жодино напекла пиццы на 25 тысяч рублей в прямом смысле этого слова. Елена Шинкарева зашла в магазин «Санта» за тестом для домашней пиццы, чтобы приготовить ее сыну. Именно эта покупка принесла семье крупный выигрыш в игре от популярного ритейлера. Елена поделилась с нами рецептом своего невероятного везения.

25 тысяч рублей. Елена, это вам!

Меня зовут Елена, я живу в городе Жодино и работаю бухгалтером. – Это первая ваша победа?

– Да. Когда мне сообщили новость, что я выиграла, я не поверила.

– Вы получаете 25 тысяч рублей!

– Не верю! А потом я позвонила сыну, он мне говорит: мам, ты гонишь.

Рад за маму. Выигрывать можно, получается, повезло. – Куда потратите 25 тысяч?

– У нас долгострой, поэтому на строительство дома.