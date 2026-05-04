Белоруска напекла пиццы на 25 тыс. рублей! История победительницы игры от «Санта»
Бухгалтер из Жодино напекла пиццы на 25 тысяч рублей в прямом смысле этого слова. Елена Шинкарева зашла в магазин «Санта» за тестом для домашней пиццы, чтобы приготовить ее сыну. Именно эта покупка принесла семье крупный выигрыш в игре от популярного ритейлера.
Елена поделилась с нами рецептом своего невероятного везения.
25 тысяч рублей. Елена, это вам!
Меня зовут Елена, я живу в городе Жодино и работаю бухгалтером.
– Это первая ваша победа?
– Да.
Когда мне сообщили новость, что я выиграла, я не поверила.
– Вы получаете 25 тысяч рублей!
– Не верю!
А потом я позвонила сыну, он мне говорит: мам, ты гонишь.
Рад за маму. Выигрывать можно, получается, повезло.
– Куда потратите 25 тысяч?
– У нас долгострой, поэтому на строительство дома.
Я хочу пожелать каждому покупателю магазина «Санта», чтобы они испытали такое чувство радости и счастья, какое испытываю я.
*На правах рекламы.