Новости Беларуси. В Беларуси завершается оптимизация органов прокуратуры. Главная задача реформы – сократить количество подразделений в крупных городах, сделать их более мобильными.

Так, во всех областных центрах упраздняют районные прокуратуры и на их базе создают одну. Это позволит оперативнее рассматривать дела, при этом штат сотрудников будет максимально оптимизирован.

В Гродно этот процесс уже завершён, там создана городская прокуратура. Подарком для её сотрудников стало новое здание, оснащённое современным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Конюк, Генеральный прокурор Республики Беларусь:

Прокуратуры созданы единые городские, вот как в Гродно была Ленинско-Октябрьская, сейчас она будет городская. Также и в Бресте, Могилеве и других городах. Сейчас мы подходим к завершению работы по созданию Гомельской городской прокуратуры. Поэтому то, что вот сегодня происходит, это тенденция, это непрекращающийся процесс, постоянный процесс, перманентный. Но Гродно в этом отношении, даже я бы сказал, лидер. Потому что мы только что открыли замечательное здание в Кореличах.