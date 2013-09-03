«Белавиа» открывает прямой рейс Минск-Будапешт-Белград. Теперь в Венгрию можно будет попасть всего за 2 часа

Новости Беларуси. В Венгрию за 2 часа. «Белавиа» открывает новый рейс, который соединит три столицы – Минск, Будапешт и Белград. По этому маршруту самолеты будут летать два раза в неделю, в будущем, возможно, чаще.

Изначально на этот рейс планировали поставить 50-местные лайнеры. Но прямой рейс до Будапешта и Белграда оказался настолько востребован, что самолет решили заменить на более вместительный – на 75 кресел.

Открытие нового маршрута не только увеличит туристический поток, но и активизирует бизнес-отношения между Беларусью, Сербией и Венгрией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоян Евтич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Республике Беларусь:

Это очень-очень важный момент для развития бизнеса, торговли, совместных предприятий.

Шандор Фабиан, советник по туризму посольства Венгрии в Российской Федерации:

Представьте себе, если венгерский бизнесмен или бизнесмен из Беларуси хотел каким-то образом попасть в Будапешт, они должны были через полмира каким-то образом туда добираться. Это большой минус, это долго. То есть то, что будет рейс, это открывает большие возможности для обеих сторон – и для бизнесменов Беларуси, и для Венгрии. Это, я считаю, не только туристический, но и с точки зрения делового бизнеса это тоже. Если создаешь возможность, тогда и люди начнут думать. Беларусь – это красивая страна, хорошая страна. Есть возможность сотрудничать вместе.