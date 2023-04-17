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Вступил в действие весенний запрет на ловлю судака

17 апреля 2023 07:37
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Новости Беларуси. Госинспекция охраны животного и растительного мира напоминает: вступил в действие весенний запрет на ловлю судака. Эта рыба относится к числу наиболее ценных видов из тех, что обитают в наших реках и озерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступил в действие весенний запрет на ловлю судака-1

До конца весны (30 мая) в случае вылова судака он должен быть сразу же выпущен в воду. За нарушение этого требования установлена административная ответственность. Физическому лицу грозит штраф от 10 до 30 базовых величин (а это от 370 до 1 110 рублей). За каждую пойманную особь также придется заплатить тройную таксу. Таким образом, одна рыба может стоить рыбаку-нарушителю около 700 рублей. Строгие ограничения действуют, чтобы сохранить популяцию судака в Беларуси и создать благоприятные условия для его размножения.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Фотофакт

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