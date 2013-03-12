8-летний мальчик женился на женщине, которая старше его на 53 года

Новости ЮАР. Восьмилетний южноафриканец Санеле Масилела утверждает, что вступил в брак по зову предков. Семья мальчика, опасаясь мести потустороннего мира, согласилась на брак.

Родители Санеле Масилела:

Мы не могли проигнорировать волю предков.

Санеле назвали в честь деда, у которого на протяжении всей жизни не было возможности сыграть свадьбу. Дух деда и сосватал внуку Хелен Шабангум, 61-летнюю замужнюю мать пятерых детей. Дух явился мальчику во сне и наказал взять в жёны именно эту женщину. Хелен браком довольна, впрочем, как и её 65-летний муж Альфред.

Альфред, муж Хелен:

У нас с этим нет никаких проблем, но кое-кто из наших соседей шокирован.

Жить вместе молодожёны не намерены: свадьба носила скорее символический характер.