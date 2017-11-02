В доме на Неманской установили специальный подъемник для женщины, которая передвигается на инвалидной коляске

Новости Беларуси. Дом, комфортный для всех: минчанам помогли с установкой подъемника на улице Неманской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это индивидуальная конструкция для одной жительницы, которая после аварии оказалась в инвалидной коляске. С ней самой нам поговорить не удалось: женщина отправилась провести каникулы вместе с ребенком за городом. Подъемник установили за считанные месяцы. Управлять им легко с помощью специального пульта.