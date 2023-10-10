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В Добрушском районе перезахоронили останки красноармейцев

10 октября 2023 13:33
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Новости Беларуси. Останки трех красноармейцев перезахоронили в Добрушском районе. Теперь они покоятся в братской могиле в деревне Марьино. Бойцы погибли в 1941 году, защищая Добруш во время наступления нацистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Добрушском районе перезахоронили останки красноармейцев-1

Обнаружили останки этим летом во время поисковых работ. Благодаря найденному медальону личность одного из воинов удалось установить. Им оказался 20-летний житель Вологодской области России Николай Калабин. Удалось найти и связаться с родственниками красноармейца. Им рассказали о судьбе предка и месте, где он нашел последний приют. Раскопки около деревни Марьино продолжатся.

В Добрушском районе перезахоронили останки красноармейцев-4

Николай Басенков, председатель Гомельского областного поискового общественного объединения «Нiколi не забудзем»:
Территория, чтобы нам ее сейчас обследовать, что из себя представляет? 4 километра в длину и 2 – в ширину. Эту территорию нам надо отработать. Вы хотите сказать, что там больше не будет бойцов? Я это не гарантирую.

В Добрушском районе перезахоронили останки красноармейцев-7

В братской могиле в Марьино покоятся 320 солдат, которые самоотверженно сражались за освобождение родной земли. Имена большинства из них неизвестны. Весной здесь перезахоронили останки еще семерых безымянных героев, найденных поисковиками во время осенней Вахты Памяти.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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