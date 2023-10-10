В Добрушском районе перезахоронили останки красноармейцев

Новости Беларуси. Останки трех красноармейцев перезахоронили в Добрушском районе. Теперь они покоятся в братской могиле в деревне Марьино. Бойцы погибли в 1941 году, защищая Добруш во время наступления нацистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружили останки этим летом во время поисковых работ. Благодаря найденному медальону личность одного из воинов удалось установить. Им оказался 20-летний житель Вологодской области России Николай Калабин. Удалось найти и связаться с родственниками красноармейца. Им рассказали о судьбе предка и месте, где он нашел последний приют. Раскопки около деревни Марьино продолжатся.

Николай Басенков, председатель Гомельского областного поискового общественного объединения «Нiколi не забудзем»:

Территория, чтобы нам ее сейчас обследовать, что из себя представляет? 4 километра в длину и 2 – в ширину. Эту территорию нам надо отработать. Вы хотите сказать, что там больше не будет бойцов? Я это не гарантирую.