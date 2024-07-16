В дни «Славянского базара в Витебске» зафиксирован самый низкий уровень преступности за 10 лет

Во время «Славянского базара в Витебске» отмечен самый низкий в регионе уровень преступности за последние 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личный состав органов внутренних дел Витебского гарнизона был переведен на усиленный вариант несения службы. Под пристальным вниманием находилось более двух десятков площадок. Следить за ситуацией впервые помогли беспилотники, которые передавали информацию о пробках на дорогах Витебска. В центре города работали мотопатрули.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:

Органы внутренних дел несли службу в усиленном варианте своего предназначения. Хочу отметить, что мы обеспечили на высоком уровне правопорядок, граждане были в целом довольны, удовлетворены нашим общением, вниманием. Честно говоря, уровень преступности был самым низким за последние 10 лет по Витебской области, именно в период проведения этого мероприятия.