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В дни «Славянского базара в Витебске» зафиксирован самый низкий уровень преступности за 10 лет

16 июля 2024 07:10
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Во время «Славянского базара в Витебске» отмечен самый низкий в регионе уровень преступности за последние 10 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дни «Славянского базара в Витебске» зафиксирован самый низкий уровень преступности за 10 лет-1

Личный состав органов внутренних дел Витебского гарнизона был переведен на усиленный вариант несения службы. Под пристальным вниманием находилось более двух десятков площадок. Следить за ситуацией впервые помогли беспилотники, которые передавали информацию о пробках на дорогах Витебска. В центре города работали мотопатрули.

В дни «Славянского базара в Витебске» зафиксирован самый низкий уровень преступности за 10 лет-4

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома:
Органы внутренних дел несли службу в усиленном варианте своего предназначения. Хочу отметить, что мы обеспечили на высоком уровне правопорядок, граждане были в целом довольны, удовлетворены нашим общением, вниманием. Честно говоря, уровень преступности был самым низким за последние 10 лет по Витебской области, именно в период проведения этого мероприятия.

В дни «Славянского базара в Витебске» зафиксирован самый низкий уровень преступности за 10 лет-7

Витебским правоохранителям помогли коллеги из других регионов. В дни «Славянского базара» прошла акция МВД «За безопасность – вместе!». Жителям и гостям города запомнились яркие показательные выступления мотогруппы и спецподразделения «Стрела».

# Славянский базар в Витебске-2024 # общество

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