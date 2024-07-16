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В Лицее БГУ подвели итоги вступительной кампании

16 июля 2024 06:52
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Конкурс 7,6 человека на место. В Лицее БГУ подвели итоги вступительной кампании. Всего обучаться здесь изъявили желание около 2 тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лицее БГУ подвели итоги вступительной кампании-1

Самое популярное – экономическое направление. На одно место претендовали более 13 человек. Документы можно было подать сразу на два профиля при условии, что один из экзаменов будет общим.

В Лицее БГУ подвели итоги вступительной кампании-4

Татьяна Мамчиц, директор лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ:
Если сравнивать с прошлым годом, на все профили увеличился проходной балл. Разбежка от 10 до 20 баллов. На тот же гуманитарный в прошлом году был 71 балл, в этом – 93,6. По всем 12 профилям такой же очень высокий проходной балл.

В Лицее БГУ подвели итоги вступительной кампании-7

Ангелина Баран, учащаяся лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ:
Лицей – это то место, где очень сильные ребята, и я могу проявить себя и как олимпиадник, и как творческая личность. Очень волнительно, но я уже жду сентябрь, чтобы влиться в коллектив и почувствовать эту лицейскую атмосферу.

Всего в 10-е классы приняли 264 лицеиста. Без экзаменов в учебное заведение зачислили 13 победителей заключительного этапа республиканской олимпиады и троих учащихся Национального детского технопарка.

# Вступительная кампания # общество

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