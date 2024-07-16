Конкурс 7,6 человека на место. В Лицее БГУ подвели итоги вступительной кампании. Всего обучаться здесь изъявили желание около 2 тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое популярное – экономическое направление. На одно место претендовали более 13 человек. Документы можно было подать сразу на два профиля при условии, что один из экзаменов будет общим.

Татьяна Мамчиц, директор лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ: Если сравнивать с прошлым годом, на все профили увеличился проходной балл. Разбежка от 10 до 20 баллов. На тот же гуманитарный в прошлом году был 71 балл, в этом – 93,6. По всем 12 профилям такой же очень высокий проходной балл.

Ангелина Баран, учащаяся лицея имени Ф.Э. Дзержинского БГУ:

Лицей – это то место, где очень сильные ребята, и я могу проявить себя и как олимпиадник, и как творческая личность. Очень волнительно, но я уже жду сентябрь, чтобы влиться в коллектив и почувствовать эту лицейскую атмосферу.

Всего в 10-е классы приняли 264 лицеиста. Без экзаменов в учебное заведение зачислили 13 победителей заключительного этапа республиканской олимпиады и троих учащихся Национального детского технопарка.