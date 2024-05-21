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В детском технопарке стартует молодёжный фестиваль исследовательских проектов

21 мая 2024 06:49
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Молодежный фестиваль начинается 21 мая в детском технопарке. Он посвящен исследовательским проектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детском технопарке стартует молодёжный фестиваль исследовательских проектов-1

Участниками станут выпускники технопарка, готовые поделиться своими знаниями с его нынешними учениками. Студенты представят свои проекты, которые разработали в вузах. Кроме презентации, состоится диалог на тему «Молодежь в науке: формула успеха», запланирована культурно-образовательная программа, лекции и мастер-классы. Поддержать одаренных учащихся, развить у них интерес к научной деятельности – главные цели.

# Информационные технологии # общество

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