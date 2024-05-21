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Вопросы атомной энергетики и космоса обсуждают учёные в Минске

21 мая 2024 06:48
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В Минске продолжит работу Международный форум по тепломассообмену. Диалоговая площадка объединила более 300 участников из России, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Израиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы атомной энергетики и космоса обсуждают учёные в Минске-1

Здесь обсуждают актуальные вопросы атомной энергетики, космической отрасли, плазменных технологий. Специалистам предстоит сверить часы и определить направления для новых совместных проектов. Усилия научного сообщества направлены на поиск импортозамещающих решений.

Вопросы атомной энергетики и космоса обсуждают учёные в Минске-4

Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова Национальной академии наук Беларуси:
Мы с вами живем в интересное время. Происходит формирование новых блоков нового научно-технологического пространства. Пространство красивые слова, а делают все люди. Поэтому контакты между людьми, организация новых связей, взаимодействие, участие в совместных проектах (как на территории России и других стран, так и в Беларуси) будут обсуждаться кулуарно, в беседах с каждым из участников по направлению.

Вопросы атомной энергетики и космоса обсуждают учёные в Минске-7

Алексей Киверин, ученый секретарь Объединенного института высоких температур Российской академии наук:
Мы с коллегами довольно плотно и давно взаимодействуем, и обмен у нас довольно продуктивный. Мы взаимодействуем в части научно-исследовательских работ. То есть это пока только самый базис того, что в дальнейшем должно вырасти в технологии.

Вопросы атомной энергетики и космоса обсуждают учёные в Минске-10

Форум проходит раз в четыре года. Его организует Институт тепло- и массообмена Академии наук Беларуси. Сейчас наши ученые решают задачи по импортозамещению и технологическому суверенитету.

# Белорусская наука # общество

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