В деревне в Витебской области люди 2 года живут без воды. Местные власти помочь не могут

Новости Беларуси. Жители деревни Киши в Глубокском районе, что на Витебщине, 2 года живут без воды. В селе колодцы есть у многих, но мутная жидкость в них пригодна разве что для использования скоту. Водопровод тоже есть, правда, трубы в таком ветхом состоянии, что вода просто не доходит до жилых домов. А если повезет взять из колонки, то вода тоже такого качества, что пить ее просто небезопасно для здоровья. Чтобы сварить еду, многие жители вынуждены ходить за водой в соседнюю деревню.

В Кишах сегодня очередной сход — жители возмущены. Уже 2 года просят, жалуются и пишут во все инстанции, чтобы помогли вернуть воду. Но в ответ получают только отписки. Результата нет по сей день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инне Яковлевой еще повезло. Дом — у подножия водонапорной башни. Потому в отличие от других жителей деревни Киши, из ее крана вода течет практически ежедневно. Правда, щедро обогащенная железом, что видно даже невооруженным глазом. Но близкое соседство с башней имеет и свои минусы: на участок зачатую не пройти - весь заливает водой.

Инна Яковлева:

Осенью и весной вода стояла. Здесь пробита труба, отсюда течет. Хотя башня выключена. Вот струится.

У других же сельчан воды нет вовсе. В трубах поселился ветер, зато по деревне вода течет рекой.

Владимир Белянко:

На огороде, сами видите, тростник растет. Комбайн не смог зайти сюда. (А вода в доме есть?) Не, нету.

Порой вода переливается через верх башни, превращая участки людей в болото. Но в основном просто фонтаном бьет сквозь дыры в трубопроводе.

Франц Бельский, сантехник:

Метр я ремонтирую трассу, запускаю воду, через два метра обратно труба лопается.

Латать прогнившие трубы — только время терять. Самый верный способ — заменить весь водопровод. Но он находится на балансе местного хозяйства, СПК «Стринатки». В свое время руководство сельхозпредприятия не стало передавать его ЖКХ, а сейчас уже не в состоянии содержать в надлежащем виде. Нет ни денег, ни техники.

Александр Серов, заместитель председателя СПК «Стринатки»:

Это один из таких населенных пунктов, где наиболее аварийные участки по водопроводу. Предпринять, конечно, сложно нам, потому что у нас нет ни специализированной техники, ни специализированной бригады.

По-настоящему повезло, как говорят в деревне, тем, у кого есть колодец. Правда, и здесь вода сомнительного качества. Пригодна она, разве что, для скота. Людям же, которые отведают такой свежей колодезной водицы, прямая дорога в больницу.

Анна Куриленок, старейшина деревни Киши:

Обращались мы и к бывшему директору, и новому директору, и в район, и в поселковый совет. И звонили на горячую линию. И никто ничего. Помыться негде, есть сварить не на чем.

Руководство Глубокского района воду из Кишей на пробу не брало, но вот на просьбы сельчан, у которых уже два года глаза на мокром месте, отреагировало. Пообещало разобраться.