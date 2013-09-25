Российские и белорусские военные на учениях «Запад-2013» готовятся уничтожить 2 тысячи террористов

Новости России. Два населенных пункта с боевиками создали для проведения учений «Запад-2013». В них по легенде белорусско-российских совместных стратегических учений будут располагаться лагеря условных бандформирований.

Для того чтобы максимально создать обстановку современного городского боя, на полигонах Калининградской области возведено более 50 макетов жилых домов, школ и торговых центров. Военнослужащим совместными усилиями предстоит освободить населенные пункты от боевиков.

К слову, 25 сентября завершается активная фаза учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2013». На полигоне «Осиповичский» военные отработают один из возможных вариантов возникновения кризисной ситуации, связанные с деятельностью диверсионных формирований и террористических организаций. К слову, с момента создания Коллективных Сил оперативного реагирования ОДКБ нынешнее учение проводится уже в пятый раз, но впервые на территории нашей страны.

25 сентября на условном участке госграницы уже блокировали несколько бандформирований. 26 сентября на Гожском полигоне пройдет заключительный этап с боевой стрельбой. В условиях, максимально приближенных к реальным, подразделения проверят возможности современной военной техники.

Учения «Запад-2013» развернулись на территории двух стран. В Беларуси в них задействовано более 2,5 тысяч российских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Науменко, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь:

В течение двух суток псле сосредоточения коллективных сил оперативного реагирования было проведено боевое слаживание с подразделениями. Оно было проведено в кратчайшие сроки. Управлять было несложно по той простой причине, что школа у нас осталась еще прошлая Советского Союза, язык общения общий, тактика действий подразделений, входящих в состав сил оперативного реагирования, отработана и отрабатывается подразделениями в ходе своей повседневной деятельности.