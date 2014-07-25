В деревне Беляны восстановили события 70-летней давности

Новости Беларуси. 25 июля в Гродненском районе всего в нескольких километрах от белорусско-польской границы были слышны артиллерийские выстрелы, звучали автоматные очереди и взрывались гранаты. В приграничной деревне Беляны восстановили события 70-летней давности. 25 июля день в 44 году этот населённый пункт стал последним в Принеманском регионе, который освободили советские войска от фашистских захватчиков. Наступление началось ранним утром и продлилось несколько часов.

В реконструкции последнего боя на Гродненской земле участвовали около ста человек. Все они участники военно-исторических клубов Минска, Бреста и Гомеля. Кроме стрелкового оружия в сражении были задействованы оригинальные пушки военных лет, специально привезённые с «Линии Сталина», легендарная «Полуторка», джип «Виллис», и даже немецкие мотоциклы 1940 годов. Организаторы постарались передать обстановку реального боя времён Великой отечественной войны. Максимально учитывая местные особенности.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного исторического архива:

Самые тяжелые бои развернулись как раз в окрестностях города Гродно, потому немца ввели в свой стратегический резерв третью танковую дивизию СС «Мёртвая голова» и только уже в начале 20 чисел июля советские войска, которые переправились в районе Августовского канала, с севера начали наступление на район Гродно.

25 июля 1944 уже к обеду деревня Беляны, а вместе с ней и вся Гродненская область перешли под контроль советских войск. Здесь начиналась мирная жизнь. До полного освобождения Беларуси оставалось совсем чуть-чуть. Уже 28 немцы оставили последний населённый пункт страны — город Брест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.