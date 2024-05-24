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В День славянской письменности Свято-Духов кафедральный собор провёл божественную литургию

24 мая 2024 11:25
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День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая в Беларуси. Традиционно 24 мая православная церковь чтит память равноапостольных Кирилла и Мефодия – просветителей и проповедников христианства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День славянской письменности Свято-Духов кафедральный собор провёл божественную литургию-1

Божественная литургия, участие в которой приняли представители духовенства, общественных организаций, культурных учреждений и молодежь, состоялась в Свято-Духовом кафедральном соборе. Праздник важен для формирования нашей культурной идентичности. Трудами создателей азбуки мы пользуемся уже свыше тысячи лет. И всеми силами стараемся сохранить и передать молодому поколению их духовное наследие.

В День славянской письменности Свято-Духов кафедральный собор провёл божественную литургию-4

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова кафедрального собора города Минска:
Вклад святых равноапостольных Мефодия и Кирилла фундаментален в духовность славянских народов. Почему? Потому что, как говорили сами Кирилл и Мефодий, проповедовать без письменного слова о Христе – все равно что писать по воде. То, что говорится, потом забывается.

В День славянской письменности Свято-Духов кафедральный собор провёл божественную литургию-7

Далее верующие отправились в крестный ход к Минскому замчищу, где у фундамента Замковой церкви будет совершен молебен.

# Православные в Беларуси # общество

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