Российские энергетики проходят стажировку у белорусских специалистов. Программу запустили на «Белоруснефти»

За опытом – в Беларусь! Новую образовательную программу для зарубежных слушателей запустили на предприятии «Белоруснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей знакомят с отечественными инновациями и достижениями наших специалистов в сферах нефтедобычи и энергетики.

Первыми на обучение приехали представители Московского энергетического института. Сфера их интересов – организация охраны труда, промышленная безопасность и «зеленая» энергетика. В программе недельной стажировки – посещение таких объектов, как Белорусский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газоперерабатывающий завод.

Полина Баева, научный сотрудник Московского энергетического института:

Во главе угла стоит безопасность сотрудника. Конечно, впечатляет, что действительно «Белоруснефть» фактически, я бы даже сказала, к нулевому травматизму пришла. Очень хорошо поставлена и промбезопасность, и безопасность на предприятии. Это впечатляет. У нас есть что взять у коллег, перенять. Есть очень интересные разработки, которые нам бы хотелось внедрить.

Юрий Колесник, начальник управления по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров производственного объединения «Белоруснефть»:

У нас сосредоточены самые современные технологии, не только в области нефте- и газоразработки, но и в области переработки нефти и газа, в области торговли, даже в области сельского хозяйства. И то, как организованы эти технологические процессы и бизнес-процессы, мы готовы рассказывать в качестве образовательных программ, делиться в виде семинаров, тренингов, тематических дискуссий.