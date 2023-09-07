«Скука – это первый шаг к старости». Рассказываем про клуб для пенсионеров, где продлевают молодость

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Здесь все заряжены позитивом и энергией. Пенсия не повод для скуки. Можно стареть, но не падать духом.

В стране сейчас стремительно развивается тема активного долголетия. Люди в возрасте могут с пользой провести свой досуг, тем самым обеспечив себе долгую и счастливую старость. Центры социального обслуживания идут навстречу пенсионерам и предлагают множество активностей.

Наталия Телюк, заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения Центрального района г. Минска:

На сегодня их у нас 181 человек. В нашем отделении работает 18 кружков, клубов и занятий по разным тематикам. У нас имеются такие клубы, как «Вдохновение», «Споем, друзья», шахматы. Также у нас есть такие занятия, как английский язык, йога, танцевальные разные развлекательные занятия, компьютерная грамота и smart-школа.

Ольга Волкова, волонтер литературного клуба «Вдохновение»:

Уже несколько лет, как я вышла на пенсию. Было как-то не очень комфортно, когда человек теряет этот ритм жизненный. Мне сказали, что есть такой центр, что там можно найти хороших друзей, можно найти себя, продолжить какую-то активную жизнь. И вот я уже тут два года очень активно. От того, насколько человек энергичный, зависят его здоровье и продолжительность жизни. Когда Ольга пришла в центр, даже подумать не могла, что в скором времени станет волонтером.

Ольга Волкова:

Я хожу и на танцы, и в smart-школу – это изучение компьютера, смартфона. И как волонтер я веду клуб любителей книги. Он называется «Вдохновение», то есть вдох нового. Мы читаем, мы обсуждаем, к нам приходят очень именитые люди, которые помогают узнать больше. Нам казалось, что мы знаем много к своему возрасту, но предела нет. Старость в радость, когда есть люди, с которыми ты на одной волне. Как оказалось, после 60-ти жизнь только начинается.

Ольга Волкова:

Здесь работают такие люди, что они тянут как магнит. Хочется сюда приходить. Очень много разных кружков, клубов. Мы здесь ходим в театры, на выставки, ездим на экскурсии. Это все помогает быть нужным, значимым, быть в центре внимания. Очень хорошо! Наше начальство, руководство так нас поддерживает! Очень талантливые люди. Я их называю «три Т» – талант, творчество и терпение. Как они выносят нас, пожилых – это им честь и хвала. В ритме танца! Хореография и дыхательная практика «Цыгун» – одни из популярных направлений в центре.

Наталья Журавская, специалист по социальной работе, руководитель дыхательной практики «Цыгун» и круговых танцев:

Круговые танцы, как мои посетители называют, – танцевальная гимнастика для ума. Круговые танцы – это народные танцы в кругу. Вроде бы простые упражнения, шаги, но они чередуются, и это надо запоминать, поэтому гимнастика для ума очень хорошая. Плюс великолепная народная музыка, которая действительно успокаивает и дает силы.

Дыхательная гимнастика «Цыгун» – это практика, которая была изобретена в Китае сотни лет тому назад. Это дыхательные упражнения, медитативные практики. Медитативная практика – это регулирование состояния ума, когда занимающийся концентрирует свое внимание на упражнениях. При этом все остальные факторы, которые ему мешают, он освобождает. То есть получается, что люди наконец-то концентрируются на себе. Такая практика отлично развивает скорость реакции, внимательность, выносливость. Регулярные тренировки укрепляют мышечный скелет, а нагрузка на связки постепенно уменьшается.