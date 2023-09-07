«Скука – это первый шаг к старости». Рассказываем про клуб для пенсионеров, где продлевают молодость

Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Здесь все заряжены позитивом и энергией. Пенсия не повод для скуки. Можно стареть, но не падать духом.
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Здесь все заряжены позитивом и энергией. Пенсия не повод для скуки. Можно стареть, но не падать духом.
В стране сейчас стремительно развивается тема активного долголетия. Люди в возрасте могут с пользой провести свой досуг, тем самым обеспечив себе долгую и счастливую старость. Центры социального обслуживания идут навстречу пенсионерам и предлагают множество активностей.
Наталия Телюк, заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения Центрального района г. Минска:
На сегодня их у нас 181 человек. В нашем отделении работает 18 кружков, клубов и занятий по разным тематикам. У нас имеются такие клубы, как «Вдохновение», «Споем, друзья», шахматы. Также у нас есть такие занятия, как английский язык, йога, танцевальные разные развлекательные занятия, компьютерная грамота и smart-школа.
Ольга Волкова, волонтер литературного клуба «Вдохновение»:
Уже несколько лет, как я вышла на пенсию. Было как-то не очень комфортно, когда человек теряет этот ритм жизненный. Мне сказали, что есть такой центр, что там можно найти хороших друзей, можно найти себя, продолжить какую-то активную жизнь. И вот я уже тут два года очень активно.
От того, насколько человек энергичный, зависят его здоровье и продолжительность жизни. Когда Ольга пришла в центр, даже подумать не могла, что в скором времени станет волонтером.
Ольга Волкова:
Я хожу и на танцы, и в smart-школу – это изучение компьютера, смартфона. И как волонтер я веду клуб любителей книги. Он называется «Вдохновение», то есть вдох нового. Мы читаем, мы обсуждаем, к нам приходят очень именитые люди, которые помогают узнать больше. Нам казалось, что мы знаем много к своему возрасту, но предела нет.
Старость в радость, когда есть люди, с которыми ты на одной волне. Как оказалось, после 60-ти жизнь только начинается.
Ольга Волкова:
Здесь работают такие люди, что они тянут как магнит. Хочется сюда приходить. Очень много разных кружков, клубов. Мы здесь ходим в театры, на выставки, ездим на экскурсии. Это все помогает быть нужным, значимым, быть в центре внимания. Очень хорошо! Наше начальство, руководство так нас поддерживает! Очень талантливые люди. Я их называю «три Т» – талант, творчество и терпение. Как они выносят нас, пожилых – это им честь и хвала.
В ритме танца! Хореография и дыхательная практика «Цыгун» – одни из популярных направлений в центре.
Наталья Журавская, специалист по социальной работе, руководитель дыхательной практики «Цыгун» и круговых танцев:
Круговые танцы, как мои посетители называют, – танцевальная гимнастика для ума. Круговые танцы – это народные танцы в кругу. Вроде бы простые упражнения, шаги, но они чередуются, и это надо запоминать, поэтому гимнастика для ума очень хорошая. Плюс великолепная народная музыка, которая действительно успокаивает и дает силы.
Дыхательная гимнастика «Цыгун» – это практика, которая была изобретена в Китае сотни лет тому назад. Это дыхательные упражнения, медитативные практики. Медитативная практика – это регулирование состояния ума, когда занимающийся концентрирует свое внимание на упражнениях. При этом все остальные факторы, которые ему мешают, он освобождает. То есть получается, что люди наконец-то концентрируются на себе.
Такая практика отлично развивает скорость реакции, внимательность, выносливость. Регулярные тренировки укрепляют мышечный скелет, а нагрузка на связки постепенно уменьшается.
Ольга Волкова:
Это наше общение и пребывание в центре благодаря людям, кто здесь работает, которые нас сдружили, мы все друг друга уважаем, любим, понимаем. Они нас охраняют от преждевременного старения, потому что если бы мы сидели дома, эта скука – это первый шаг к старости. Я это делаю с большим удовольствием, просто для души. Я приглашаю, приходите к нам. Мы открыты.