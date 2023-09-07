Студенты и активисты из Беларуси и России встретились с участниками СВО. Вспомнили и о героях Великой Отечественной

Узнать всю правду из первых уст. Студенты и активисты из Беларуси и России встретились с участниками специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урок мужества прошел в Смоленском государственном медицинском университете в рамках фестиваля «Молодежь – за Союзное государство». Говорили о безопасности, боевой дружбе и патриотизме. Вспомнили и о тех, кто защищал нашу общую Родину в годы Великой Отечественной. Участники фестиваля возложили цветы к Вечному огню в сквере Памяти героев.

Анастасия Гапеева, заместитель губернатора Смоленской области России:

Любое творчество, любая культура основывается на духовности нашей молодежи, на патриотизме. Очень важно, когда здесь молодежь двух стран собирается в памятном для города-героя Смоленска месте, помнит, чтит память тех героев, которые помогли нам выиграть Великую Отечественную войну, помнит и чтит память тех, кто внес вклад в восстановление наших двух государств.