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Студенты и активисты из Беларуси и России встретились с участниками СВО. Вспомнили и о героях Великой Отечественной

07 сентября 2023 12:18
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Узнать всю правду из первых уст. Студенты и активисты из Беларуси и России встретились с участниками специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студенты и активисты из Беларуси и России встретились с участниками СВО. Вспомнили и о героях Великой Отечественной-1

Студенты и активисты из Беларуси и России встретились с участниками СВО. Вспомнили и о героях Великой Отечественной-3

Урок мужества прошел в Смоленском государственном медицинском университете в рамках фестиваля «Молодежь – за Союзное государство». Говорили о безопасности, боевой дружбе и патриотизме. Вспомнили и о тех, кто защищал нашу общую Родину в годы Великой Отечественной. Участники фестиваля возложили цветы к Вечному огню в сквере Памяти героев.

Студенты и активисты из Беларуси и России встретились с участниками СВО. Вспомнили и о героях Великой Отечественной-6

Анастасия Гапеева, заместитель губернатора Смоленской области России:
Любое творчество, любая культура основывается на духовности нашей молодежи, на патриотизме. Очень важно, когда здесь молодежь двух стран собирается в памятном для города-героя Смоленска месте, помнит, чтит память тех героев, которые помогли нам выиграть Великую Отечественную войну, помнит и чтит память тех, кто внес вклад в восстановление наших двух государств.

Студенты и активисты из Беларуси и России встретились с участниками СВО. Вспомнили и о героях Великой Отечественной-9

В эти минуты ребята готовятся к главному событию фестиваля – международному конкурсу исполнителей молодежной песни, который пройдет уже сегодня, 7 сентября. Свои вокальные данные продемонстрируют 20 участников из Беларуси и России.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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