На Борисовском полигоне проходит батальонное тактическое учение с боевой стрельбой

Показать слаженные действия и высокий уровень полевой выучки. Батальонное тактическое учение с боевой стрельбой проходит на Борисовском полигоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Показать слаженные действия и высокий уровень полевой выучки. Батальонное тактическое учение с боевой стрельбой проходит на Борисовском полигоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задействован танковый батальон одной из механизированных бригад. Танкисты поражают цели огнем из пушек и пулеметов, а также управляемыми ракетами. Применяются на учении и беспилотные летательные аппараты.
Владислав Ковалев, военнослужащий танкового батальона:
Ведем стрельбу и штатным снарядом, и пулеметами, и вкладными стволами – все вооружение танка, которое есть у него, и НСВТ тоже... По воздушным целям. Нашему батальону придан разведвзвод, инженерно-саперный взвод, также отряд беспилотных летательных аппаратов. Эти подразделения обеспечивают выходы своевременные на рубежи, разведку и передачу координат.
Батальон показывает уверенные слаженные действия. Проявляя личное мужество и непреклонную решимость, бойцы ведут огонь с ходу и уничтожают условного противника. После захвата необходимых рубежей цели достигнуты, задачи полностью выполнены.