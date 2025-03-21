На Борисовском полигоне проходит батальонное тактическое учение с боевой стрельбой

Показать слаженные действия и высокий уровень полевой выучки. Батальонное тактическое учение с боевой стрельбой проходит на Борисовском полигоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействован танковый батальон одной из механизированных бригад. Танкисты поражают цели огнем из пушек и пулеметов, а также управляемыми ракетами. Применяются на учении и беспилотные летательные аппараты.

Владислав Ковалев, военнослужащий танкового батальона:

Ведем стрельбу и штатным снарядом, и пулеметами, и вкладными стволами – все вооружение танка, которое есть у него, и НСВТ тоже... По воздушным целям. Нашему батальону придан разведвзвод, инженерно-саперный взвод, также отряд беспилотных летательных аппаратов. Эти подразделения обеспечивают выходы своевременные на рубежи, разведку и передачу координат.