Эрудированный географ: 6-летний Егор Куницкий знает названия 194-х столиц мира и узнает страны по контурам

Этот маленький мальчик из Минска после детского шоу талантов «Лучше всех!» стал народным героем и покорил всех своим интеллектом! Он знает названия 194-х столиц мира и даже узнает страны по контурам! Трудно поверить, но в августе вундеркинду исполнится всего 7 лет! Уже в три года Егор Куницкий научился бегло читать «Незнайку», с любопытством изучал с мамой яркие атласы по растительному и животному миру. Мальчику захотелось больше узнавать про континенты, и родители подарили сыну глобус…Затем дома появилась политическая карта мира, которую ребенок выучил самостоятельно за полторы недели!

Дальше-больше! Увлечение материками и континентами настолько захватило мальчика, что он старательно стал перерисовывать флаги государств и изучать все гербы. За такую усидчивость не по годам родные в шутку прозвали Егора старичком. А он в свою очередь рад придумывать для друзей и близких занимательные викторины по географии и начинать свое утро с вопросов: «Мам, столица Зимбабве?» , «Пап, столица Нигерии?» Успехи сына вдохновили родителей пригласить репетитора и готовить сына к октябрьской олимпиаде «Глобусенок» за 7-й класс!

После успеха в телешоу Егора Куницкого пригласили в гости на российский телеканал. Вопросы удивили даже маму: промышленность, металлургия… Оказалось, ребенок сдавал ЕГЭ по географии прямо в эфире, и что вы думаете – правильных ответов оказалось 65%! Белорусские СМИ организовали для маленького гения встречу с профессорами географического факультета БГУ. Преподаватели были приятно удивлены: ребенок не просто заучивает и угадывает, - он умеет анализировать! Так, Егора пригласили в кружок юного географа. Он смотрит по утрам новости и живо интересуется событиями из жизни страны, ищет информацию о новых объектах в интернете. Сейчас же в голове мальчика - рейтинги!

Даже на летних каникулах мальчик проводит время с любимыми картами, но не забывает и про активный отдых с родителями, которые, кстати, не имеют никакого отношения к географии: мама – журналист, папа – инженер-технолог. Пока перепрыгивать через класс в 52-й столичной гимназии родители вундеркинда не видят смысла: главное - комфорт среди сверстников.