В День Независимости на свет появились 400 молодых белорусов

А общественное объединение «Белая Русь» в первый рабочий день недели навестило новых белорусов с подарками.

Председатель общественного республиканского объединения Александр Радьков и министр здравоохранения Василий Жарко отправились в благотворительный тур по белорусским роддомам, чтобы поздравить каждого нового белоруса: в подарок выбрали, то, что сейчас особенно необходимо – детскую косметику и комплект для новорожденных, кстати, белорусских производителей, которые на сегодняшний день не хуже импортных.

Акция с любовью к детям от «Белой Руси» прошла в каждом регионе Беларуси. И повезло не только тем, кто рожает в праздники – белорусские меценаты будут помогать и матерям-одиночкам, и школьникам перед 1 сентября.