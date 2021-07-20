В день находят от 200 до 300 снарядов. Вот как в Беларуси уничтожают боеприпасы времён Великой Отечественной

Новости Беларуси. Беларусь планомерно избавляется от боеприпасов, сохранившихся в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь планомерно избавляется от боеприпасов, сохранившихся в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обнаружен взрывоопасный предмет.
Специалисты противоминного центра активно работают по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов. Это масштабная работа на действующих военных полигонах или в местах большого скопления неразорвавшихся снарядов: мин времен Первой мировой и Великой Отечественной войн.
Сейчас инженерные подразделения трудятся вблизи деревни Крулевщина в Докшицком районе. Ежедневно инженеры обнаруживают до 200 неразорвавшихся боеприпасов. Обнаруженные находки саперы уничтожают на месте.
Сергей Чупко, заместитель командира группы гуманитарного разминирования:
За прошедшие три месяца уничтожено более 10 тысяч снарядов, в день в среднем находятся от 200 до 300 снарядов. Один военнослужащий, в зависимости от местности, может находить от 10 до 100 в день.
Противоминный центр Вооруженных Сил сформирован в ноябре 2019 года. В нем проходят подготовку все военные саперы страны. Специалисты центра обучены вести разведку, сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов, а также их уничтожать.
Срочные заявки саперы выполняют круглый год, а сплошные очистки местности – с марта по ноябрь, когда земля не промерзлая.