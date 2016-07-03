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В день 25-летия независимости Беларуси в Витебске вручали «свидетельства» о становлении суверенной страны

03 июля 2016 10:59
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Новости Беларуси. Масштабно отмечают День Независимости и в регионах. На самой большой площади Беларуси – Победы в Витебске – собрались тысячи горожан. Строители, заводчане, социальные работники, медики, спортсмены, школьники приняли участие в параде предприятий и организаций северной столицы Беларуси.

Василий Тарамыкин, ветеран Великой Отечественной войны:
День Независимости – это очень огромный, хороший исторический праздник, который должен каждый белорус помнить долго. Этим самым мы приобрели самостоятельность, нами никто не командует, не указывает. Белорусский народ сам строит свою жизнь.

С 25-летием независимости республику нестандартно поздравила витебская молодежь. 25 человек, каждому из которых по 25 лет, вручали своеобразные «свидетельства» о рождении и становлении суверенной Беларуси. В необычном документе – самые важные достижения страны за 25 лет во всех сферах жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Шинкарева, житель Витебска:
Мы получили свидетельства, сюда вписали свои достижения за эти годы. Мы родили четыре ребенка, у нас хорошая семья, счастливая. Мы получили квартиру, которую. Нам помогло построить государство.

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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