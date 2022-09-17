В чём уникальность проспекта Независимости и могут ли повториться события 1941-го? Поговорили с историком

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с историком, научным сотрудником Жодинского краеведческого музея Сергеем Визнером. Почему проспект Независимости особенный?

Стюша Тайм:

Мы идем по проспекту Независимости. Расскажи, какие особенности архитектуры проспекта?

Сергей Визнер, историк:

Особенность этого проспекта в том, что он представляет из себя каскад из пяти главных площадей: площадь Независимости, Октябрьская, Победы, Якуба Коласа, Калинина. Общая длина этой улицы составляет 16 километров. Стюша Тайм:

2022-й – это Год исторической памяти. Священным местом для каждого белоруса является площадь Победы.

Сергей Визнер:

Круглая площадь, как она называлась раньше, начала формироваться еще до войны. Архитектор Столлер, проектировавший дугообразные дома и построивший их еще в 1942-м году, не знал, что они станут фоном для обелиска монумента Победы, который будет открыт в 1954 году, к десятилетней годовщине освобождения Беларуси. Стюша Тайм:

Расскажи про обелиск Победы.

Сергей Визнер:

В 1942 году, когда еще вовсю шла война, главный автор этого обелиска Георгий Заборский нарисовал его эскизы на бинтах, когда он раненый лежал в военном госпитале. После войны он и спроектировал его. Высота это гранитной стелы составляет 38 метров. На его вершине сияет орден Победы. И пока эта золоченая звезда будет сиять над белорусской столицей, будет жить в сердцах наших людей память. «Это будет не наша вина». Может ли повториться Вторая мировая?

Стюша Тайм:

Ты историк, хорошо знаешь события 1941-1945 года. Как ты считаешь, возможно ли повторение этих событий в современном мире? Сергей Визнер:

В общемировом масштабе, конечно. Как бы цинично это ни звучало, но повторение очень вероятно. Потому что в современном мире люди стали забывать не только свою историю, но и свою культуру. Сейчас в мире царит, к сожалению, общество потребления. Белорусы сумели этого общества потребления в целом избежать. Мы помним, мы чтим нашу историческую память. Если такие события и повторятся, то это будет не наша вина. Именно историческая память позволит, какие бы ни были трудности, преодолеть их. Сделать нашу страну еще сильнее, еще прекраснее. «Это начало нового периода нашей истории»