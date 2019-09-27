Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни

Новости Беларуси. В Мядельском районе почтили память сожженной в 43-м году деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Мядельском районе почтили память сожженной в 43-м году деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поселок Шкленниково во время одной из карательных экспедиций уничтожили фашисты. За связь с партизанами жизнью поплатились 15 человек. Их внуки и правнуки до сих пор не могут забыть те страшные события.
С ними, а также со свидетелями жестокой расправы пообщался Дмитрий Боярович.
С песнями под гармонь, но не праздничную: у жителей Шкленниково сегодня день траура. Ровно 76 лет назад их деревню дотла сожгли фашисты. Жертвы – 15 человек. Их имена выгравированы на намоленном для местных мемориале.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Из 58 домов и школы в то утро уцелела лишь вот эта липа. Теперь дерево – единственный немой свидетель страшных событий.
О том, что в деревню идут немцы, ее жители знали еще накануне. Кто смог – спрятался в болотах. Оставшихся фашисты собрали в сарае, оставили там на ночь. А утром людей покрепче забрали с собой. Тех, кто или сопротивлялся, или совсем ослаб, сожгли живьем.
Владиславе Михайловне в 1943-м было одиннадцать. Девочка жила в соседней деревне. В шкленниковском пламени погибла ее бабушка.
Владислава Берняк:
З-за лесу толькі пламя відзелі. На бліндажах яшчэ з даўнейшай вайны мы залезлі, смотрым і кажам: «Гараць нашы людзі, гараць».
Основная причина жестокой расправы фашистов над шкленниковцами – их связь с партизанами. Такого, особенно перед началом освобождения Беларуси, понимая, что война проиграна, немцы не прощали.
Зиновья Малько:
Наша хата осталась, потому что никто не подсказал, что мы там ухаживали за партизанами. А мы помогали им.
Сегодня Шкленниково – небольшая деревушка, около 20 дворов. Но главное, она существует. Сюда приезжают из Минска, Мяделя. Покупают участки. Ну а к свидетелям тех событий – отношение особое.
Наталья Колбун, председатель Сватковского сельского исполнительного комитета:
Всех бабушек буквально мы знаем по имени-отчеству. Общаемся с ними постоянно. В сельисполком по любому вопросу они обращаются по телефону – чем можем, тем помогаем.
27 сентября 1943-го в Сватковском сельсовете немцы сожгли восемь деревень. Всего же за годы Великой Отечественной в Беларуси такая участь постигла больше 9000 сел. Половину из них уничтожили со всеми или частью жителей. Поэтому долг потомков – сколько бы времени ни прошло – об этом помнить.