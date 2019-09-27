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Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни

27 сентября 2019 21:11
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Новости Беларуси. В Мядельском районе почтили память сожженной в 43-м году деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни-1

Поселок Шкленниково во время одной из карательных экспедиций уничтожили фашисты. За связь с партизанами жизнью поплатились 15 человек. Их внуки и правнуки до сих пор не могут забыть те страшные события.

С ними, а также со свидетелями жестокой расправы пообщался Дмитрий Боярович.

Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни-4

С песнями под гармонь, но не праздничную: у жителей Шкленниково сегодня день траура. Ровно 76 лет назад их деревню дотла сожгли фашисты. Жертвы – 15 человек. Их имена выгравированы на намоленном для местных мемориале.

Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни-7

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Из 58 домов и школы в то утро уцелела лишь вот эта липа. Теперь дерево – единственный немой свидетель страшных событий.

Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни-10

О том, что в деревню идут немцы, ее жители знали еще накануне. Кто смог – спрятался в болотах. Оставшихся фашисты собрали в сарае, оставили там на ночь. А утром людей покрепче забрали с собой. Тех, кто или сопротивлялся, или совсем ослаб, сожгли живьем.

Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни-13

Владиславе Михайловне в 1943-м было одиннадцать. Девочка жила в соседней деревне. В шкленниковском пламени погибла ее бабушка.

Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни-16

Владислава Берняк:
З-за лесу толькі пламя відзелі. На бліндажах яшчэ з даўнейшай вайны мы залезлі, смотрым і кажам: «Гараць нашы людзі, гараць».

Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни-19

Основная причина жестокой расправы фашистов над шкленниковцами – их связь с партизанами. Такого, особенно перед началом освобождения Беларуси, понимая, что война проиграна, немцы не прощали.

Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни-22

Зиновья Малько:
Наша хата осталась, потому что никто не подсказал, что мы там ухаживали за партизанами. А мы помогали им.

Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни-25

Сегодня Шкленниково – небольшая деревушка, около 20 дворов. Но главное, она существует. Сюда приезжают из Минска, Мяделя. Покупают участки. Ну а к свидетелям тех событий – отношение особое.

Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни-28

Наталья Колбун, председатель Сватковского сельского исполнительного комитета:
Всех бабушек буквально мы знаем по имени-отчеству. Общаемся с ними постоянно. В сельисполком по любому вопросу они обращаются по телефону – чем можем, тем помогаем.

Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни-31

27 сентября 1943-го в Сватковском сельсовете немцы сожгли восемь деревень. Всего же за годы Великой Отечественной в Беларуси такая участь постигла больше 9000 сел. Половину из них уничтожили со всеми или частью жителей. Поэтому долг потомков – сколько бы времени ни прошло – об этом помнить.

Эхо войны. В Мядельском районе почтили память сожжённой в 1943 году деревни-34

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Боярович # Владислава Берняк # Зиновья Малько # Наталья Колбун # Фотофакт

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