В чём секрет энергии Ирины Веркович? Поговорили с певицей об успехах 2023-го и премьере новой песни

В студии «Нового утра» потрясающая Ирина Веркович, певица, артистка белорусской эстрады.
В студии «Нового утра» потрясающая Ирина Веркович, певица, артистка белорусской эстрады.
Александр Меженный, ведущий:
С чем Ирина Веркович пришла сегодня в студию и каким для нее сложился 2023 год в плане творчества?
Ирина Веркович, артистка белорусской эстрады:
Я пришла сегодня в студию в преддверии замечательного мужского праздника с премьерой песни, с новой песней, которая называется «Гори». Моя песня о любви, как и вся моя музыка, песня замечательная. Можно много говорить, но нужно один раз услышать. Все, что касается 2023 года, конечно, он был очень богат на премьеры. Я этим горжусь, очень счастлива как артист, певица, музыкант, потому что для каждого артиста новая песня – это как новый ребенок, которого ты родил, представил зрителю. А самая главная награда, это, конечно, когда слушатель по достоинству оценил это, и я этим горжусь и очень счастлива.
Александр Меженный:
Многие очень жалуются: ой, мы тут в Беларуси живем, маловато солнца, энергии, надо где-то зарядиться. Что заряжает Ирину Веркович? Что помимо музыки или музыка – то, что движет тобой постоянно?
Ирина Веркович:
Оптимизм. Исключительное чувство оптимизма, вера в лучшее, вера в то, что хороших людей больше на земле, чем не очень хороших. Безусловно, это музыка моя, особенно сейчас, когда у меня достаточное количество авторских композиций. Наверное, самый главный – это мой сын, человек, который меня заряжает. Я мать. И я не представляю, чему можно радоваться в жизни, если бы не было моего Ильи.
Послушайте премьеру песни Ирины Веркович «Гори» в нашем интервью.