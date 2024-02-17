В чём секрет энергии Ирины Веркович? Поговорили с певицей об успехах 2023-го и премьере новой песни

Александр Меженный, ведущий:

С чем Ирина Веркович пришла сегодня в студию и каким для нее сложился 2023 год в плане творчества?

Ирина Веркович, артистка белорусской эстрады:

Я пришла сегодня в студию в преддверии замечательного мужского праздника с премьерой песни, с новой песней, которая называется «Гори». Моя песня о любви, как и вся моя музыка, песня замечательная. Можно много говорить, но нужно один раз услышать. Все, что касается 2023 года, конечно, он был очень богат на премьеры. Я этим горжусь, очень счастлива как артист, певица, музыкант, потому что для каждого артиста новая песня – это как новый ребенок, которого ты родил, представил зрителю. А самая главная награда, это, конечно, когда слушатель по достоинству оценил это, и я этим горжусь и очень счастлива.

Александр Меженный:

Многие очень жалуются: ой, мы тут в Беларуси живем, маловато солнца, энергии, надо где-то зарядиться. Что заряжает Ирину Веркович? Что помимо музыки или музыка – то, что движет тобой постоянно?