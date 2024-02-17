Прямой эфир

В чём секрет энергии Ирины Веркович? Поговорили с певицей об успехах 2023-го и премьере новой песни

17 февраля 2024 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии «Нового утра» потрясающая Ирина Веркович, певица, артистка белорусской эстрады.

В чём секрет энергии Ирины Веркович? Поговорили с певицей об успехах 2023-го и премьере новой песни-1

Александр Меженный, ведущий:
С чем Ирина Веркович пришла сегодня в студию и каким для нее сложился 2023 год в плане творчества?

Ирина Веркович, артистка белорусской эстрады:
Я пришла сегодня в студию в преддверии замечательного мужского праздника с премьерой песни, с новой песней, которая называется «Гори». Моя песня о любви, как и вся моя музыка, песня замечательная. Можно много говорить, но нужно один раз услышать. Все, что касается 2023 года, конечно, он был очень богат на премьеры. Я этим горжусь, очень счастлива как артист, певица, музыкант, потому что для каждого артиста новая песня – это как новый ребенок, которого ты родил, представил зрителю. А самая главная награда, это, конечно, когда слушатель по достоинству оценил это, и я этим горжусь и очень счастлива.

Александр Меженный:
Многие очень жалуются: ой, мы тут в Беларуси живем, маловато солнца, энергии, надо где-то зарядиться. Что заряжает Ирину Веркович? Что помимо музыки или музыка – то, что движет тобой постоянно?

В чём секрет энергии Ирины Веркович? Поговорили с певицей об успехах 2023-го и премьере новой песни-4

Ирина Веркович:
Оптимизм. Исключительное чувство оптимизма, вера в лучшее, вера в то, что хороших людей больше на земле, чем не очень хороших. Безусловно, это музыка моя, особенно сейчас, когда у меня достаточное количество авторских композиций. Наверное, самый главный – это мой сын, человек, который меня заряжает. Я мать. И я не представляю, чему можно радоваться в жизни, если бы не было моего Ильи.

Послушайте премьеру песни Ирины Веркович «Гори» в нашем интервью.

# Белорусская музыка # общество # Александр Меженный # Ирина Веркович

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские журналисты находятся на передовой, защищая интересы страны – Хренин
17 февраля 2024 11:31

Белорусские журналисты находятся на передовой, защищая интересы страны – Хренин

Новый метод диагностики рака молочной железы разработали в Витебске
17 февраля 2024 10:30

Новый метод диагностики рака молочной железы разработали в Витебске

Более 30 представительств – в Минске дипломаты читали произведения выдающихся белорусских авторов
17 февраля 2024 07:33

Более 30 представительств – в Минске дипломаты читали произведения выдающихся белорусских авторов