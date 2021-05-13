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Несмотря на пожар. Торжества в честь Будславской Божьей Матери в 2021 году пройдут без изменений

13 мая 2021 12:07
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Новости Беларуси. Будславский фестиваль, включенный в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, в 2021 году, как и планировалось, пройдет в начале июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на пожар. Торжества в честь Будславской Божьей Матери в 2021 году пройдут без изменений-1

Такое решение принято организаторами несмотря на то, что пожар уничтожил часть костела Успения Пресвятой Богородицы. Главная святыня – чудотворная икона Божьей Матери, в честь которой проходят торжества, не пострадала. Сейчас в храме идет разбор обгоревших конструкций. Эксплуатация здания полностью запрещена.

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# Пожар в Минской области # общество # Фотофакт

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