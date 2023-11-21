Настоящее бельгийское – в Ивацевичском районе вывели уникальную мясную породу быков

На одного белоруса приходится 134 килограмма мяса, что превышает потребность. Сегодня животноводы трудятся не только над объемами, но и над новыми характеристиками продукта. В хозяйстве Ивацевичского района пошли на эксперимент и разводят уникальную для региона мясную породу быков – с примесью бельгийской голубой, сообщили в программе Новости «24 часа». Настоящие мясные гиганты, из которых можно получить ту самую пресловутую мраморную говядину.

Три года назад в хозяйстве «Доманово» пошли на эксперимент. Молочных буренок, которые не могли дать потомство, превратили в золотую жилу. Их осеменили бельгийской голубой мясной породой. Сперва 40 голов. Удалось. С тех пор уже получили свыше 300 быков-полукровок.

Андрей Табала, заместитель директора сельхозпредприятия «Доманово»:

Выход туши более 70 % по сравнению с обычной черно-пестрой породой. И среднесуточные приросты выше выходят – более полутора килограмма. Это позволяет быстрее вырастить и реализовать на мясо – получить прибыль хозяйству.