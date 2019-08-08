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В Чаусском районе белорусские и российские поисковики подняли останки 10 красноармейцев

08 августа 2019 06:06
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Новости Беларуси. В Могилевской области стартовала «Вахта памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Чаусском районе белорусские и российские поисковики подняли останки 10 красноармейцев -1

Поисковики из областного центра и российского Арзамаса поднимают останки красноармейцев. Раскопки проходят в Чаусском районе вблизи реки Проня, где в 1943 году шли ожесточенные бои за освобождение Беларуси. Кровопролитные сражения продолжались не меньше 8 месяцев. Уже за два дня работ, которым, к слову, не мешают даже проливные дожди, поисковики подняли останки 10 красноармейцев, фрагменты оружия, амуницию и даже боевые награды.  

В Чаусском районе белорусские и российские поисковики подняли останки 10 красноармейцев -4

Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового клуба:  
Установлено уже одно имя – командира лейтенанта Топычканова из Башкирии, который командовал здесь ротой. 330-ая стрелковая дивизия. Благодаря тому, что при нем сохранились почтовые квитанции о переводе денег семье и медаль «За боевые заслуги» номерная. И второй боец тоже был поднят ребятами на этом рубеже. При нем нашли медаль «За отвагу», тоже номерная. В этом случае тоже будет установлено имя.  

В Чаусском районе белорусские и российские поисковики подняли останки 10 красноармейцев -7

Раскопки в Чаусском районе продолжатся до 18 августа. Ее итогом, надеются поисковики, должно стать строительство мемориального комплекса в честь воинов-освободителей.   

В Чаусском районе белорусские и российские поисковики подняли останки 10 красноармейцев -10

# Перезахоронение останков # общество # Николай Борисенко # Фотофакт

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