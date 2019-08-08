В Чаусском районе белорусские и российские поисковики подняли останки 10 красноармейцев

Новости Беларуси. В Могилевской области стартовала «Вахта памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисковики из областного центра и российского Арзамаса поднимают останки красноармейцев. Раскопки проходят в Чаусском районе вблизи реки Проня, где в 1943 году шли ожесточенные бои за освобождение Беларуси. Кровопролитные сражения продолжались не меньше 8 месяцев. Уже за два дня работ, которым, к слову, не мешают даже проливные дожди, поисковики подняли останки 10 красноармейцев, фрагменты оружия, амуницию и даже боевые награды.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового клуба:

Установлено уже одно имя – командира лейтенанта Топычканова из Башкирии, который командовал здесь ротой. 330-ая стрелковая дивизия. Благодаря тому, что при нем сохранились почтовые квитанции о переводе денег семье и медаль «За боевые заслуги» номерная. И второй боец тоже был поднят ребятами на этом рубеже. При нем нашли медаль «За отвагу», тоже номерная. В этом случае тоже будет установлено имя.