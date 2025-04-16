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Наталья Кочанова встретилась с лицеистами МВД

16 апреля 2025 06:05
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Председатель Cовета Республики провела встречу с лицеистами МВД. Диалог состоялся открытый и откровенный. Отвечая на вопрос о том, какой спикер видит Беларусь будущего, Наталья Кочанова подчеркнула: главное, чтобы наше государство оставалось мирным и спокойным, чтобы на нашей земле не было войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова встретилась с лицеистами МВД-2

Председатель Совета Республики высказала убеждение: если страна продолжит развиваться такими темпами, как сейчас, то мы будем успешны. Наталья Кочанова поделилась наблюдением: за рубежом знают, что Беларусь – это качественная продукция и техника, которая выпускается на наших предприятиях. А еще это стабильность, мир и порядок. И, конечно, наш Президент. 

На встрече с лицеистами обсудили много важных тем: высокое значение Великой Победы и сохранение исторической памяти, законодательную и международную деятельность Совета Республики, работу в целом с людьми и с юным поколением в частности. 

Одним из гостей Совета Республики стал Роман Когодовский – подросток, который героически спас своего брата из огня пожара. Живая дискуссия шла несколько часов, участники поделились своими мыслями и идеями на самые разные темы. 

# Государственная политика

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