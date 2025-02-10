В Центральном доме офицеров состоялся финал телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда»

Вокальное мастерство от наших военных. Финал телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда» состоялся в Центральном доме офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске более 50 конкурсантов боролись за право выступить на гала-концерте. Участники показали свои таланты в четырех номинациях. Творческое состязание живет уже 28 лет и набирает все большую популярность, география исполнителей охватывает всю Беларусь.

Николай Жлобич, председатель жюри телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда»:

Численность участников достигает порядка двух тысяч. Конечно же, в этих стенах оказываются лучшие из лучших. Здесь все талантливые. Членам жюри будет весьма тяжело выбрать лучших из лучших.

Среди участников много молодежи и даже детей, которые творчеством выражают свое отношение к истории нашей страны, ее достижениям. Как правило, телевизионный фестиваль и гала-концерт приурочены к памятным мероприятиям, в нынешнем году – это 80-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.